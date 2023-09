Brytyjscy pracownicy masowo idą na L4. Najwięcej zwolnień lekarskich od lat

Wskaźniki zwolnień lekarskich wzrosły we wszystkich sektorach. Jednak są wyraźnie różnice w ich długości pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Jak także w obrębie sektora prywatnego. Pracownicy sektora publicznego byli na zwolnieniu w 2022 średnio przez dwa tygodnie. W sektorze prywatnym widać z kolei różnicę pomiędzy dużymi firmami, a małymi, w których pracownicy biorą najmniej zwolnień.

Więcej osób opuszcza pracę z powodu długotrwałej choroby

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez CIPD wspólnie z firmą Simplyhealth pokrywają się z danymi Office for National Statistics (brytyjski odpowiednik GUS), z którego wynika, że w 2022 roku 2,6 proc. godzin pracy stracono z powodu zwolnień lekarskich, co ma odpowiadać 5,7 dnia na pracownika. ONS twierdzi, że to najwięcej od 2004 roku.

Od początku pandemii rośnie także liczba osób niezdolnych do pracy z powodu długotrwałej choroby. Jednak liczba osób biernych zawodowo z innych niż choroba przyczyn maleje.