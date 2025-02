W styczniu w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali 3 tys. mieszkań – wynika ze wstępnego monitoringu Otodom Analytics. Ostateczny wynik będzie prawdopodobnie bliższy 2,8 tys. To poziom zbliżony do obserwowanych w ostatnich miesiącach – mimo kampanii promocyjnych deweloperów. W otoczeniu wysokich stóp utrudniony dostęp do kredytów i wysokie ceny mieszkań robią swoje.

Z danych Otodom Analytics wynika, że po grudniowym wyjątku wróciła tendencja, że firmy wprowadziły na rynek więcej lokali niż w tym czasie sprzedały – w styczniu było to 3,8 tys. mieszkań.

– Bezpośrednim skutkiem przewagi bieżącej podaży nad popytem jest nowy rekord liczby lokali w ofercie. Na koniec stycznia oferta przekroczyła 57 tys. mieszkań – mówi Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka ds. badań rynku w Otodom Analytics.

Ceny się uspokoiły

Sytuacja w poszczególnych miastach jest zróżnicowana. Do oceny stosuje się wskaźnik wyprzedaży oferty – czyli ile czasu zajęłaby wyprzedaż całej dostępnej oferty, bez dodawania nowych projektów, przy dotychczasowym tempie sprzedaży. Za okres świadczący o równowadze przyjmuje się cztery–sześć kwartałów. Na koniec stycznia w środku tego przedziału mieściły się Warszawa, Trójmiasto i Wrocław, lekko ponad sześć był Poznań. W Krakowie to bliżej siedmiu kwartałów, Łodzi – ponad osiem, a Katowicach – dziesięć.