Doprowadziło to do spadku produkcji i spowolnienia tempa odnawiania parku maszyn rolniczych przez rolników. W I półroczu 2024 r. produkcja kombajnów zbożowych w Rosji zmniejszyła się o 9 proc., do 3,68 tys. szt., ciągników – o 22,3 proc., do 2,62 tys. szt., a siewników – o 22,4 proc., do 2,48 tys. szt. Dostawy tego typu sprzętu na rynek krajowy również były niższe odpowiednio o 19,6 proc., 4,1 proc. i 17 proc.

Prezes ASHOD Aleksandr Ałtynow zauważył, że popyt na maszyny rolnicze spada w Rosji od półtora roku i nie ma działań, które mogłyby poprawić tę sytuację. Z saudyjskimi pieniędzmi oraz możliwościami importowymi i eksportowymi, rosyjskie firmy rolne dostałyby szansę na powrót do stanu sprzed wojny i na rozwój. Mogłyby stać się dla arabskiego świata największym zapleczem żywnościowym.