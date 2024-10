Wieprzowina wkrótce może drożeć

Wrześniowy wzrost nie zmienia jednak znacząco negatywnego obrazu sytuacji na rynku nowych ciągników. Według zaprezentowanego przez PIGMiUR zestawienia w zeszłym miesiącu zarejestrowano 685 nowych ciągników rolniczych, a więc o 80 sztuk więcej niż w sierpniu. To jednak o 253 mniej niż w tym samym miesiącu przed rokiem. – Od początku roku zarejestrowano 5864 sztuki nowych ciągników. To o 1302 sztuki mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, spadek wynosi tu więc 18,2 proc. – wynika z zestawienia przygotowanego przez PIGMiUR.

Tendencję spadkową widać wyraźniej w drugim podstawowym segmencie maszyn rolniczych: przyczepach. We wrześniu 2024 r. zarejestrowano ich 356. Był to miesiąc o najmniejszej liczbie rejestracji przyczep w tym roku. W sumie przez dziewięć miesięcy 2024 r. zarejestrowanych zostało 4200 nowych przyczep. To mniej o 852 sztuki niż przed rokiem (spadek o 16,9 proc.).

– Wyniki te związane są bez wątpienia z pogarszającymi się nastrojami wśród przedsiębiorców rolnych. Znajdują one potwierdzenie w prowadzonych przez nas co pół roku badaniach koniunktury – komentuje Hubert Seliwiak.

Zwraca on uwagę, że wielu rolników czeka wciąż na środki z programu Rolnictwo 4.0. – To dodatkowo wstrzymuje inwestycje. Dlatego w dużej mierze mamy do czynienia z działaniami i wydatkami, które są konieczne w gospodarstwach, lub zakupami mniejszymi, często na rynku wtórnym – przypuszcza Seliwiak.

Potwierdzają to dane z rynku wtórnego. Po dziewięciu miesiącach PIGMiUR w segmencie ciągników notuje 18 275 rejestracji. To o 1173 szt. więcej niż po dziewięciu miesiącach 2023 r. Wzrost sięga 6,8 proc. Podobny wzrost Izba odnotowuje w segmencie przyczep „z drugiej ręki”, gdzie od stycznia do września zarejestrowano 5358 używanych tego typu maszyn. To o 382 więcej niż przed rokiem.