We Francji mniej wina, ale Bruksela pomoże koniakom

Tegoroczna produkcja wina we Francji, liczona na podstawie stanu winobrania z 1 października, wyniesie 37,5 mln hl, co oznacza spadek o 22 proc. wobec poprzedniego roku i o 15 proc. względem średniej pięcioletniej. Spadek wynika z niekorzystnych warunków pogodowych, które dotknęły wszystkie regiony związane z winem — ogłosił pion statystyczny resortu rolnictwa, Agreste. To już drugie obniżenie prognozy w tym roku, wcześniej spodziewano się 39,3 mln hl. Wynik zbliżony do fatalnego roku 2021 wiąże się z najbardziej deszczowym wrześniem we Francji od 25 lat.

Resort wyjaśnił, że krzaki winogron, podobnie jak inne uprawy (zboża) odczuły obfite opady deszczu w ostatnim roku. W porze kwitnienia doszło do chłodów i dużej wilgoci, co spowodowało spadanie kwiatów i zawiązek owoców (coulure), a później karłowatość samych gron (millerandage). Do tego doszły straty związane z przymrozkami, gradobiciem i pleśnią — dodano.

Ucierpiały z powodu niepogody wszystkie regiony, ale szczególnie Burgundia, Beaujolais, Savoie i Jura, na które przypadnie 5,02 proc. łącznej puli (spadek o 35 proc.) oraz Szampania z wynikiem 5,79 proc. (mniej o 33 proc. i o 14 proc poniżej średniej 5-letniej). Tradycyjnie, najwięcej wina, ale mniej znanych marek, będzie pochodzić z Langwedocji-Roussillon (26,26 proc.) przed Charentes Cognac (24,96) i Południowym Wchodem kraju (11,43) Region Bordeaux zapewni 10,18 proc. swych win. — wyszczególnił Agreste.

Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Wina (OIV) opuściła Paryż

Ta informacja nie jest istotna dla winiarzy, których największym problemem jest nadprodukcja i trudności ze zbytem. To bardziej cios w prestiż w stolicę kraju, bo Międzynarodowa Organizacja Winorośli i Wina (OIV), utworzona w 1924 r., uważana za ONZ w tej branży, z początkiem października przeniosła się z Paryża do stolicy Burgundii, Dijon, głównie z powodu kosztów utrzymania,