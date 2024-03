Rolnicy spodziewali się na szczycie obietnicy zamknięcia granicy – do tego jednak nie doszło. – Premier Donald Tusk powiedział, że nie ma teraz możliwości, by zamknąć granicę przed napływem zboża, ale obiecał, że będą dokładać wszelkich starań, by tranzyt, który idzie przez Polskę był szczelny – mówi Grzegorz Majewski.

Co obiecał rolnikom premier Donald Tusk

Premier obiecał też delikatne zmiany w Zielonym Ładzie, ale ten pomysł również nie zadowala rolników. – To rozwiązania tymczasowe, jak odłożenie ugorowania na rok, i to w taki sposób, że rolnicy będą musieli posiać rośliny bobowate lub międzyplony, bez stosowania jakichkolwiek środków ochrony roślin. Przy roślinach bobowatych bez środków ochrony roślin nie ma mowy, by zebrać jakiś plon – zauważa rolnik.

Donald Tusk wspomniał, że na rozładowanie nadwyżki zapasów zboża zostaną przydzielone jakieś środki finansowe. To też nie podoba się rolnikom.

– Ta nadwyżka towaru ukraińskiego, która powstała w Polsce, została spowodowana przez Unię, która otworzyła granicę, dlatego nie rozumiemy, dlaczego to ma obciążać budżet skarbu państwa, a nie europejski – mówi Majewski.

Potem premier wyszedł, a rolnicy rozmawiali dalej z wiceministrami rolnictwa Michałem Kołodziejczakiem i Stefanem Krajewskim. We wtorek odbędzie się kolejne spotkanie rolników z rządem, natomiast w środę, 15 marca, rząd ma przedstawić konkretne rozwiązania zdjęcia tej nadwyżki zboża.