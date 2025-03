Konfederacja to jedyna partia, która zagospodarowała strach mężczyzn

Słynne słowa Ronalda Laseckiego, publicysty m.in. „Reakcjonisty” i „Polityki Narodowej”, o tym że „kobieta to nie partnerka, tylko część dobytku mężczyzny”, wypowiedziane w 2023 roku podczas spotkania Fundacji Patriarchat, to tylko maleńki wycinek obrazu zza uchylonej na chwilę kurtyny. Internetowe czaty i profile w mediach społecznościowych pełne są najdzikszych pomysłów konfederatów, z odebraniem prawa wyborczego i przymusowym kierowaniem kobiet do zawarcia małżeństwa po przekroczeniu 25 roku życia na czele.

Oczywiście politycy Konfederacji, szczególnie gdy wykruszyli się z niej Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun, oficjalnie żadnych takich poglądów nie głoszą. Im wystarczy sprzeciw wobec liberalizacji drakońskiego prawa antyaborcyjnego i drwiny ze wszelkich uregulowań prawnych dotyczących równych praw i walki z dyskryminacją. A Sławomir Menzten w kampanii prezydenckiej upomina się o prawa mężczyzn w sądach, żeby nie byli „rodzicielsko alienowani”. O alienowanych sprawcach przemocy jakoś nie wspomina.

Konfederacja to jedyna partia, która zagospodarowała strach mężczyzn przed utratą pozycji i przywilejów wynikających z patriarchatu. I nie ma się co dziwić, że liczba jej zwolenników – przede wszystkim płci męskiej – rośnie. Można się jednak zastanowić, czy reszta politycznej sceny, i to nie tylko w Polsce, pozwalając na światowe rządy konserwatywnych satrapów i nie potrafiąc się im przeciwstawić, nie przykłada do tego ręki.