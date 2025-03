Kto głosował w Krakowie w wyborach uzupełniających do Senatu?

Z tym wiąże się druga smutna refleksja – bo przecież jednak władzę mogła spotkać za to kara w postaci zbuntowania się wyborców i delegowania przez nich do Senatu kogoś z opozycji. Wszak byłoby to zrozumiałe: tak, rząd może sobie wysłać do Waszyngtonu kogo chce, jeśli jednak odbywa się to ze szkodą dla budżetu państwa, to poniesie za to karę w postaci uszczuplenia jego klubu w izbie wyższej. Co prawda, wielką stratą dla koalicji rządzącej by to nie było, bo posiada ona zarówno w Sejmie, jak i w Senacie solidną większość, ale zawsze byłby to jakiś policzek wymierzony buńczucznej władzy przez świadomych swych praw obywateli.

Zwolennicy obecnej władzy będą domagać się karnego ścigania pisowców za wybory kopertowe, ale nie zająkną się nawet nad moralnym potępieniem swoich reprezentantów za przeprowadzenie elekcji, do której nie musiało dojść, a której koszty wyniosły kilka milionów złotych

Nic takiego się jednak nie stało – zdecydowane zwycięstwo w niedzielnej elekcji odniosła kandydatka KO, pokonując – odpowiednio – polityków PiS, Konfederacji i Partii Razem. Nie ma sensu nawet wymieniać ich nazwisk, bo owe 16 proc. wyborców, które głosowało w niedzielę, najwyraźniej kierowało się przede wszystkim przynależnością partyjną kandydatów, a nie ich osobistymi walorami. Po prostu najbardziej twarde elektoraty poszły i poparły „swoich”.

Polityczna moralność Kalego: Wyborcy swoim wybaczą to, czego nie wybaczą przeciwnikom

Bardzo to demoralizująca lekcja, bo politycy utwierdzili się w tym, że właściwie wszystko im wolno, że mogą szastać dobrem publicznym, bowiem ich wierni wyborcy i tak im wybaczą. Dokładnie to, czego nie wybaczą ich przeciwnikom. Taka typowa moralność Kalego. Dlatego właśnie zwolennicy obecnej władzy będą domagać się karnego ścigania pisowców za wybory kopertowe, ale nie zająkną się nawet nad moralnym potępieniem swoich reprezentantów za przeprowadzenie elekcji, do której nie musiało dojść, a której koszty wyniosły kilka milionów złotych (diety dla setek członków komisji, koszt druku plakatów, obwieszczeń, kart itp.).

W oglądanym niedawno horrorze śledziłem akcję, w której bandyci stopniowo zamieniali życie swoich ofiar w piekło, by ostatecznie je zabić. Na krótko przed egzekucją jedna z dręczonych osób zadała pytanie swojemu oprawcy: „Dlaczego nam to robicie?”. Odpowiedział: „Bo nam na to pozwalacie”.

Gdy następnym razem zadacie sobie pytanie, dlaczego nasi politycy tak mało liczą się z wyborcami, odpowiedź powinna być podobna: „Bo mogą”.