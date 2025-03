W Krakowie trwają wybory do Senatu

Wybory rozpoczęły się o godzinie 7:00 rano. Trwa cisza wyborcza, która zakończy się z chwilą zamknięcia lokali o godzinie 21:00.

Cztery nazwiska na karcie: Adam Berkowicz, Mateusz Małodziński, Monika Piątkowska, Ewa Sładek

Na liście kandydatów do Senatu do wyboru są cztery nazwiska. To Adam Roman Berkowicz z Konfederacji, Mateusz Małodziński z PiS, Monika Jadwiga Piątkowska popierana przez: KO, PSL i Lewicę oraz Ewa Sładek z partii Razem.

Do głosowania uprawnionych łącznie jest niemal 303 800 dorosłych mieszkańców 10 dzielnic Krakowa, w tym Starego Miasta. Głosowanie odbywa się w 239 okręgowych komisjach wyborczych, tych samych, co podczas pozostałych wyborów.

Do pracy w komisjach powołano 2 188 osób, czyli maksymalną liczbę członków.