Ziobro jest problemem dla PiS bo gra tylko na siebie

Były minister sprawiedliwości chce rozdawać karty na opozycji po swojemu. Nie angażuje się w kampanię prezydencką Karola Nawrockiego. Nie angażuje się w obronę Mateusza Morawieckiego. Nie zbiera pieniędzy na pomoc Michałowi K. Nie powtarza przekazów partyjnych PiS, jako poseł tego ugrupowania. Wciąż czeka na przejęcie schedy po Jarosławie Kaczyńskim na prawicy. Ziobro gra na siebie i tylko na siebie. Im większy szum wokół niego, im bardziej będzie atakowany przez władzę, tym szybciej będzie wyrastał na symbol opresji rządów Tuska.

PiS-owi nie jest na rękę samowolka Ziobry. Choroba go zmarginalizowała. Przestał być szefem własnej partii. Oddał stery Suwerennej Polski Patrykowi Jakiemu, który jest dziś bliższy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Podobnie bliżej PiS jest już Janusz Kowalski. Ale Ziobro to wciąż silna karta polityczna, której nie można ignorować. Jego człowiek, mający również dobry kontakt z prezesem PiS, został prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski nie ustąpi ekipie Tuska nawet na milimetr i będzie zatruwał jej życie skutecznie. Wie jak to robić i nie cofnie się. Potrafił narzucić, na kilkanaście dni, temat „zamachu stanu”, nawet jeśli był to zamach bezobjawowy. Na czele TK ma stać przez dziewięć lat.

Cały mechanizm państwa przeciwko człowiekowi, który pokonał chorobę

Zbigniew Ziobro wciąż jest w trakcie leczenia. Przebywa często poza Polską, na rehabilitacjach. Sytuacja jest dla Polaków jasna. Człowiek chory, po zdiagnozowanym nowotworze i zwalczeniu go musi się leczyć. Empatia społeczeństwa jest duża, jeśli chodzi o choroby nowotworowe. Ziobro miał sympatię społeczną, jako osoba walcząca o życie nawet u części wyborców mu nieprzychylnych. Później zaczął politycznie szarżować i przeszarżował. Jeśli teraz doszłoby do zatrzymania Ziobry w trakcie leczenia, a areszt mógłby przerwać kurację, co niedopuszczalne, to sympatia społeczna może wrócić do byłego ministra. Jeśli jakimś cudem Ziobro nie trafiłby do aresztu, to triumfowałby, że „fujary” nie potrafią nawet go zamknąć, mimo zniesienia immunitetu.

Zbigniew Ziobro przegrałby, jeśli uciekłby na Węgry do Marcina Romanowskiego

Zbigniew Ziobro może sporo wygrać na zamknięciu go w areszcie. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że areszt Ziobry może być krótki, około pięciodniowy. Komisja ds. Pegasusa chce utrzeć nos Ziobrze, ukarać za niestawiennictwo przed nią, przesłuchać i zakończyć spektakl, który rozpętał.