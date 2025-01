Zuzanna Dąbrowska: Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski wygrywają tylko w sondażach

„Niech już wygra ktokolwiek, byle nie Trzaskowski”

Widać jak na dłoni, że w pierwszej turze poparcie dla prezydenta stolicy wciąż przewyższa poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, a dla prezesa IPN – nie dorównuje liczbie zwolenników PiS. A to znaczy, że Trzaskowski sięga po rezerwy elektoratu już w turze pierwszej, a Nawrocki ma szanse na pozyskanie innych wyborców dopiero w turze drugiej. By myśleć o wygranej musi zatem starać się wciąż o wyborców Konfederacji czy Krzysztofa Stanowskiego, a także o tych, których nie udało mu się do tej pory zmobilizować, a jednocześnie deklarują sympatię do partii Jarosława Kaczyńskiego. To radykalizuje jego przekaz, skłania do ostrych deklaracji w sprawie aborcji i wyklucza narrację o „miłym panu od historii, który przy okazji jest sprawny fizycznie”.

Nie ma za to raczej większych wątpliwości co do tego, że II tura okaże się niezbędna. I to także pokazują sondaże. Pojawiają się nawet różne teorie, głównie opierające się o spekulacje prawicowych komentatorów co do tego „jak bardzo wtopi faworyt”, czyli Trzaskowski. Takie spekulacje mają podnosić na duchu zestresowany prawicowy elektorat, zafrasowany słabą kampanią Nawrockiego i pogłoskami o jego rychłej wymianie. Obawy te streścić można zdaniem, które wyrwało się nieopacznie z piersi jednego z polityków PiS – „Niech już wygra ktokolwiek, byle nie Trzaskowski”.

Pocieszające teorie doprowadziły nawet do oskarżenia CBOS o to, że wie, jak będzie w II turze, ale ponieważ to byłoby niekorzystne dla kandydata KO (czyli władzy), to wyniki zostały zgubione. Prof. Ewa Marciniak, szefowa CBOS, ripostowała w „Gazecie Wyborczej”, że niczego nie zgubiła, bo jej firma w ogóle II tury nie bada. – Kolejny sondaż mamy zaplanowany na początek lutego i też będziemy pytać tylko o I turę – mówiła, ale to zwolenników teorii spiskowych na pewno nie przekonało.

Na razie sondaże nie przynoszą więc jasnej odpowiedzi na pytanie o widoczną i wiarygodną tendencję w wynikach najpoważniejszych kandydatów. A twarde elektoraty używają poszczególnych badań jak taranów, którymi atakują oblężone twierdze przeciwników. Teraz kluczowe jest to, czy sztaby, kandydaci i liderzy partyjni będą podejmować decyzje powodowani strachem przed wynikami, czy nadzieją na ich poprawę.