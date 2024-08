O pięć lat starszy od Wojciecha Szczęsnego Łukasz Fabiański nadal jest w kadrze West Ham. Powiedział, że chciałby bronić w klubie angielskim, dopóki syn nie ukończy w Anglii szkoły. Syn ma dziewięć lat. Dzieci Szczęsnego są młodsze, mogą uczyć się w dowolnym kraju, mieszkać tam, gdzie będą chcieli rodzice.

Dawniej piłkarze grali do „późnej starości”, bo nic innego nie umieli robić, a musieli zarobić na resztę życia. Dziś już nie, pod warunkiem, że mają głowę na karku. Wojciech Szczęsny ma i nic nie musi. On zarobionych pieniędzy nie przepił, nie przegrał i nie przejadł, tylko odpowiednio zainwestował.

Dlaczego Wojciech Szczęsny nie utrzymuje kontaktu z ojcem?

Tajemnicą poliszynela są chłodne relacje Wojtka z ojcem. Maciej Szczęsny był świetnym bramkarzem, reprezentantem Polski, którego chciał kupić Manchester United, o czym Legia go nie poinformowała, a propozycję zlekceważyła. Więc Manchester United sprowadził Petera Schmeichela. Kiedy Antoni Piechniczek wyznaczył Szczęsnemu rolę rezerwowego, ten, mając poczucie wyższości nad wybrańcem trenera, zrezygnował z gry w kadrze narodowej.

Maciek miał zawsze honor, a decyzja Wojtka świadczy o tym, że on też ma, tylko inaczej go pojmuje. Ich relacje praktycznie nie istnieją, co wynika z odległej przeszłości, kiedy ojciec nie dorósł do roli głowy rodziny i poszedł własną drogą.

Maciej Szczęsny był niezwykle inteligentny, elokwentny, zapędzał w kozi róg prezesów i dziennikarzy, którzy zresztą bardzo go lubili, bo miał zawsze coś ciekawego do powiedzenia. Jeździł harleyem, znał się na winach, muzyce i robił wspaniałe zdjęcia gwiazdom jazzu. No i jakoś tak wyszło, że ma teraz liczne problemy, z utrzymaniem jako takiego poziomu życia. Bo pewnie kiedy jeszcze grał w Legii, Widzewie, Wiśle i Polonii, inaczej sobie to życie po karierze wyobrażał, tylko o to nie zadbał.