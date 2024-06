Pacjentów z nowotworem można leczyć lepiej

– Diagnostyka molekularna powinna być coraz powszechniejsza, adekwatnie do wprowadzanych nowych technologii leczenia, ponieważ nowe technologie dotyczą określonych nieprawidłowości molekularnych. My już wchodzimy w etap diagnostyki w kierunku terapii agnostycznej, ponieważ te same mutacje występują w różnych nowotworach i zaczynamy stosować te same leki – mówiła prof. Jagielska.

Oprócz finansowania, by skutecznie wdrażać zaawansowaną diagnostykę molekularną, istotne jest zapewnienie wysokiej jakości oraz odpowiedniego poziomu zaawansowania technik diagnostycznych – co podkreślał prof. Piotr Rutkowski. Zwrócił uwagę, że osiem lat w onkologii to prawdziwa przepaść – choć wykonuje się coraz więcej badań molekularnych, to główną rolę w leczeniu chorych z rakiem gra czas. Ale nie tylko. Kolejnym z głównych wyzwań w raku płuca jest dostępność odpowiedniego materiału do badań. – Nie wszyscy chorzy wymagają tej diagnostyki, ale mamy sytuacje, że chory nie ma wystarczającego materiału. W związku z tym wymaga innej techniki, żeby nie zmarnować tego materiału i żeby wykonać tak zwaną płynną biopsję – wyjaśniał prof. Rutkowski. W przypadku raka jajnika sytuacja jest paradoksalna, bo chorzy nie mają dostępu do kompleksowego profilowania genomowego, dzięki któremu lekarz może ustalić dla nich odpowiednią terapię lekową, a przecież ta terapia już w programie lekowym istnieje.

Prof. Rutkowski podkreślił również konieczność wprowadzenia zmian w zakresie rozliczeń świadczeń, aby badania mogły być wykonywane ambulatoryjnie. – Hospitalizacje są po prostu bezsensowne. W pełni się zgadzam, że w dzisiejszych czasach jak najwięcej badań powinno być wykonywanych ambulatoryjnie – stwierdził.

Przestarzały system ochrony zdrowia

Prof. Beata Jagielska wskazała, że rozwiązaniem wielu problemów może być Krajowa Sieć Onkologiczna. – Z jednej strony ona nie jest po to, żeby skupiać pacjentów wyłącznie w największych ośrodkach, wręcz przeciwnie – chodzi o to, aby pacjenci leczenie mieli jak najbliżej – wyjaśniła prof. Jagielska. W praktyce oznacza to, że nie wszystkie terapie mogą być realizowane w miejscu zamieszkania pacjenta, ale istotna jest wiedza, jaka ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna powinna być stosowana na każdym etapie leczenia. Dyrektorka NIO wspomniała, że Polska dysponuje doskonałymi specjalistami oraz wysokiej jakości sprzętem, co jest wynikiem działań konsultantki w dziedzinie genetyki prof. Marii Sąsiadek, dzięki której środki unijne trafiły na wyposażenie laboratoriów molekularnych.

Na pytanie o liczbę laboratoriów zajmujących się diagnostyką molekularną w Polsce, dr Andrzej Tysarowski, specjalista diagnostyki molekularnej, kierownik Pracowni Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii, odpowiedział: – Generalnie badanie zmian somatycznych w kierunku terapii celowanych ogranicza się do głównych ośrodków. Badania wykonuje pięć–sześć certyfikowanych laboratoriów.