Do zatrzymań doszło w obwodzie królewieckim, graniczącym z Polską i Litwą. Rosyjskie służby poinformowały o wszczęciu postępowania karnego w związku z podejrzeniem szpiegostwa. Sąd zdecydował o aresztowaniu zatrzymanych.

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Rosja oskarża Polaków o zbieranie informacji wojskowych

Jak podaje Onet, powołując się na komunikat FSB cytowany przez rosyjską agencję TASS, zatrzymani mieli gromadzić i przekazywać informacje dotyczące personelu wojskowego oraz obiektów rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Według FSB interesowali się również sytuacją społeczno-gospodarczą obwodu królewieckiego, a także prowadzoną w regionie polityką migracyjną i społeczną.

Rosyjskie służby twierdzą, że w wyniku przeprowadzonej operacji udało im się zlikwidować siatkę agentów polskiego wywiadu.

Wobec zatrzymanych wszczęto postępowanie na podstawie art. 276 rosyjskiego kodeksu karnego, dotyczącego szpiegostwa. Sąd zastosował wobec nich areszt.

FSB ostrzegła kolejnych siedmiu Polaków i trzech Rosjan

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała również o działaniach wobec kolejnych dziesięciu osób.

Siedmiu obywateli Polski i trzech obywateli Rosji otrzymało oficjalne ostrzeżenia dotyczące niedopuszczalności działań związanych ze szpiegostwem i zdradą państwową.

Według rosyjskich mediów FSB zdecydowała także o ograniczeniu możliwości wjazdu do Rosji części obywateli Polski, którym zarzuca współpracę z polskimi służbami specjalnymi.

Dotychczas nie przedstawiono publicznie dowodów potwierdzających oskarżenia wobec zatrzymanych. Nie ma również informacji o oficjalnym stanowisku polskich władz w sprawie środowych doniesień.