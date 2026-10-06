Do tragicznych wydarzeń doszło 5 listopada 2009 r. w centrum medycznym bazy wojskowej Fort Hood w teksańskim mieście Killeen. Przygotowujący się właśnie do wyjazdu na misję w Afganistanie 42-letni psycholog wojskowy Nidal Hasan Malik otworzył ogień do niczego niespodziewających się żołnierzy.

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Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej", Nidal Hasan z okrzykiem „Allah Akbar!” zabił 13 osób (za 14. ofiarę uznano nienarodzone dziecko będącej w ciąży zamordowanej żołnierki) i ranił 29. Gdy opuszczał budynek w pogoni za lżej ranionym żołnierzem, został trafiony kulą i obezwładniony przez nadbiegającego na odgłos strzałów sierżanta.

Hasan został uznany za winnego 13 zarzutów morderstwa z premedytacją oraz 32 zarzutów usiłowania zabójstwa i skazany na karę śmierci w 2013 r. Osadzono go w wojskowym areszcie w Fort Leavenworth w stanie Kansas. Obecnie jest on jednym z zaledwie czterech żołnierzy w amerykańskich siłach zbrojnych z prawomocnym wyrokiem kary śmierci.

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Armia USA planuje przeprowadzenie egzekucji wojskowych

W poniedziałek rzecznik Pentagonu Sean Parnell oświadczył, że sekretarz obrony Pete Hegseth rekomendował przeprowadzenie egzekucji, a decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump.

Jak podała stacja ABC News, nie ogłoszono jeszcze terminu ani miejsca egzekucji. Procedury wojskowe przewidują, że musi ona zostać wykonana w ciągu 150 dni od zatwierdzenia przez prezydenta, ale nie wcześniej niż po upływie 60 dni.

Informacja o egzekucji pojawiła się po tym, jak w czerwcu ABC News doniosła w oparciu o dokumenty i relacje urzędników, że armia planuje przeprowadzenie egzekucji wojskowych.

Plan, noszący nazwę Operation Resolute Justice, zobowiązywał przedstawicieli armii do koordynacji działań z Federalnym Biurem Więziennictwa w celu przeniesienia skazanych więźniów z wojskowego zakładu karnego w Fort Leavenworth do federalnego ośrodka egzekucyjnego w Terre Haute w stanie Indiana. Właśnie tam Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadziło serię federalnych egzekucji niezwiązanych z wojskiem podczas pierwszej kadencji Trumpa.

Wojsko nie wykonało egzekucji żołnierza od 1961 r., kiedy szeregowy John Bennett został stracony po skazaniu za zgwałcenie i usiłowanie zabójstwa 11-letniej dziewczynki w Austrii.