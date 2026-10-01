Linie flydubai zawiesiły loty do i z Izraela po dramatycznym incydencie na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował doprowadzić do katastrofy. Motyw jego działania pozostaje nieznany.
Izraelskie władze nie mają obecnie przesłanek, że napastnik działał na polecenie Iranu albo innej zorganizowanej grupy. Wstępne ustalenia wskazują, że działał sam.
Flydubai zaapelowały jednak o powstrzymanie się od przedwczesnych spekulacji. Linie podkreśliły, że przyczyny zdarzenia nie zostały jeszcze ustalone, a śledztwo trwa.
Według kancelarii premiera Izraela ranny kapitan, obywatel Indii Smit Machchhar, leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi.
Do kabiny dostali się pasażerowie. Zobaczyli drugiego pilota uderzającego w panel sterowania i pomogli go obezwładnić.
Benjamin Netanjahu podziękował kapitanowi za jego działania.
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„Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu” – napisał premier Izraela na platformie X.
Netanjahu spotkał się też na lotnisku Ben Guriona z pasażerami, którzy uczestniczyli w obezwładnieniu napastnika.
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Pasażerowie rejsu flydubai z Dubaju do Tel Awiwu obezwładnili pilota, który usiłował rozbić samolot. Zdaniem eksperta ds. bezpieczeństwa Piotra Nie...
Jeden z nich, Janiw Hajun, powiedział izraelskiemu Kanałowi 12, że gdy samolot zaczął gwałtownie nurkować, przypomniał sobie zasady działania sterów dzięki programowi o katastrofach lotniczych.
Reuters podał, że w krytycznym momencie samolot stracił około 14 tys. stóp wysokości w ciągu 30 sekund. Kontrolę nad maszyną przejęli później dwaj inni piloci flydubai, którzy znajdowali się na pokładzie.
Samolot awaryjnie wylądował w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Drugi pilot został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez saudyjskie władze.
Według izraelskich źródeł jest obywatelem Omanu. Jeden z jego kolegów z pracy miał opisać go jako religijnego ekstremistę, twierdząc, że często się modlił i odmawiał podawania ręki kobietom. Flydubai nie potwierdziły tych informacji.
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Nie ustalono również, czym dokładnie zaatakowano kapitana. Pasażerowie mówili o nożu, ale oficjalnie rodzaju użytego narzędzia nie potwierdzono. Reuters zwrócił uwagę, że członkowie załóg przechodzą kontrole bezpieczeństwa podobne do pasażerów.
Izrael zapowiedział zaostrzenie kontroli pilotów wykonujących loty do kraju. Pasażerowie feralnego rejsu wrócili już do Izraela innym samolotem flydubai.
Izrael zapowiedział zaostrzenie kontroli pilotów wykonujących loty do kraju. Pasażerowie feralnego rejsu wrócili już do Izraela innym samolotem flydubai.
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