Co wiadomo o Macieju Z., który zawiadamiał o przygotowywanych zamachach na najwyższe osoby w państwie, podszywając się m.in. pod byłego wiceministra i znanego prokuratora? Nie jest znany, nie prowadził głośnych, medialnych spraw, w internecie nie ma o nim wzmianki nawet w kontekście procesów sądowych i reprezentowania klientów.

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Jak słyszymy w środowisku adwokackim, to w zasadzie anonimowa postać. Jego zatrzymanie wywołało poruszenie, ale głównie dlatego, że... mało kto go kojarzy. „Rzeczpospolita” dotarła jednak do jednego z prawników, który ok. 20 lat temu robił aplikację razem z Maciejem Z.

Maciej Z. miał nawyki jak ludzie służb

– Dobrze zbudowany, aż przesadnie dbający o sylwetkę, nieustannie ćwiczył na siłowni. Chodził w długiej, skórzanej kurtce jak Olgierd Halski z filmu „Ekstradycja”. Miał takie, można powiedzieć, nawyki jak ludzie służb – wspomina nasz rozmówca.

Później zniknął mu z pola widzenia. – Słyszałem, że miał prowadzić sprawy pseudobiznesmenów, ale też jakichś rosyjskojęzycznych podmiotów, chociaż to wiedza z przeszłości – dodaje. – Dawni koledzy z aplikacji, którzy na wieść o aresztowaniu Macieja Z. do mnie dzwonili, mówili, że z nim zawsze było coś nie tak – twierdzi prawnik. Prokurator Piotr Skiba zaznacza: – Podejrzany zapewne zostanie zbadany pod kątem zdrowia psychicznego oraz jego poczytalności.

Policja zatrzymała mężczyznę Foto: mat. Komendy Stołecznej Policji

Czy Maciej Z. zostanie zawieszony w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie?

Wobec Macieja Z. dotąd nie były prowadzone żadne postępowania dyscyplinarne, ale w związku z jego aresztowaniem teraz zostaną podjęte działania. „Rzecznik Dyscyplinarny Izby zapoznaje się właśnie z informacjami dotyczącymi zatrzymania i tymczasowego aresztowania i, wszczynając postępowanie dyscyplinarne, skieruje wniosek do Sądu Dyscyplinarnego Izby Warszawskiej o zawieszenie adwokata w wykonywaniu czynności. Posiedzenie Sądu w tym przedmiocie wyznaczone jest na wtorek” – odpowiada nam adwokat Maria Sankowska-Borman, rzeczniczka prasowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Pełne śledztwo „Rzeczpospolitej” o pokaźnym arsenale znalezionym w domu Macieja Z. dostępne pod tym linkiem.