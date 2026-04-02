Początkowo europarlamentarzystka została zatrzymana za popieranie terroryzmu, ale później zwolniona. Jak podają źródła dziennika, w czwartek rano w torbie, którą przyniosła ze sobą, aby stawić się w paryskim sądzie w związku z tą sprawą, odkryto kilka gramów syntetycznych narkotyków.

Reklama Reklama

Nie podano, jaki „syntetyczny narkotyk” miała ze sobą Rima Hassan ani ile go było.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego została wezwana w ramach śledztwa prowadzonego przez krajową jednostkę ds. zwalczania nienawiści w Internecie. 26 marca opublikowała w portalu społecznościowym wpis, w którym odniosła się do Kōzō Okamoto, terrorysty, byłego członka Japońskiej Armii Czerwonej, uznanego za odpowiedzialnego za zabójstwo 26 pasażerów na Międzynarodowym Lotnisku Ben Guriona w Izraelu. 30 maja 1972 r. , wraz z dwoma innymi członkami Japońskiej Armii Czerwonej, Kōzō Okamoto otworzył ogień do pasażerów z broni automatycznej.

Już po tym, jak została wezwana przez policję, Rima Hassan usunęła swój wpis.

Wcześniejsze kłopoty eurodeputowanej Rimy Hassan

To nie pierwszy raz, kiedy europosłanka została oskarżona o tolerowanie terroryzmu. W grudniu 2024 r. Żydowskie Obserwatorium Francji złożyło na nią skargę, w której znalazło się kilka zrzutów ekranu z postami Rimy Hassan na portalu X.

„Jeśli Francuzom pochodzenia izraelskiego wolno służyć w izraelskiej armii, korzystając jednocześnie z korzyści płynących z podwójnego obywatelstwa, to każdy Francuz pochodzenia palestyńskiego powinien mieć możliwość przyłączenia się do palestyńskiego oporu zbrojnego, którego legalność jest uznawana przez rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące prawa narodów do samostanowienia” – napisała francuska europosłanka z ramienia partii La France Insoumise (LFI, Niepokorna Francja).

Kim jest Rima Hassan?

Rima Hassan to francuska polityczka, prawniczka i aktywistka palestyńskiego pochodzenia, posłanka do Parlamentu Europejskiego X kadencji. Urodziła się w rodzinie wielodzietnej w obozie dla palestyńskich uchodźców w Syrii. Wkrótce po jej urodzeniu jej matka wyemigrowała do siostry we Francji. Rima Hassan wraz z rodzeństwem przyjechała do tego kraju, gdy miała około dziewięciu lat.

W 2019 założyła organizację pozarządową Observatoire des camps de réfugiés, zajmującą się wspieraniem obozów dla uchodźców. W 2023 francuska edycja magazynu „Forbes” umieściła ją wśród 40 najbardziej wpływowych kobiet Francji.

1 czerwca 2025 r. w trakcie wojny Izraela z Hamasem wypłynęła żaglowcem Madleen w ramach Flotylli Wolności wraz z Gretą Thunberg oraz innymi aktywistami do wybrzeża Strefy Gazy, aby dostarczyć pomoc humanitarną Palestyńczykom oraz zwrócić uwagę na kryzys humanitarny. 9 czerwca znajdujący się na wodach międzynarodowych żaglowiec został zatrzymany przez izraelskie siły zbrojne.