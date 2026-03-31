Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy wsparciu kontrterrorystów z białostockiego SPKP, weszli do kilkunastu domów i mieszkań na terenie województwa podlaskiego, w których znajdowała się nielegalna broń i amunicja.

Policyjny nalot na Podlasiu. Zabezpieczono nielegalną broń i 8 tys. sztuk amunicji

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, w wyniku przeprowadzonej akcji w domach i mieszkaniach na terenie Podlasia funkcjonariusze znaleźli 18 sztuk broni palnej krótkiej – pistolety i rewolwery, pistolet maszynowy, 5 strzelb myśliwskich, 4 sztucery, 4 wiatrówki i kuszę. Zabezpieczono również tłumiki, kolby z zamkami, lufy wraz z komorami nabojowymi, 3 puszki prochu strzelniczego, blisko 8000 sztuk amunicji różnego kalibru, a także pieniądze – prawie 125 000 zł i 20 000 dol.

Nielegalna broń była schowana w różnego rodzaju skrytkach, między innymi w ścianach budynków. W jej odnalezieniu policjantom pomagały psy wyspecjalizowane w tropieniu materiałów pirotechnicznych. Część zabezpieczonej amunicji składowana była w wiadrach, puszkach, kartonach, pudełkach i reklamówkach. Policjanci znaleźli także 322 paczki nielegalnych papierosów.

Zatrzymano trzech mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, zarzuty mogą usłyszeć kolejne osoby.

Akcja odbyła się w ramach międzynarodowych działań "JAD SEE" dotyczących zwalczania przemytu oraz nielegalnego handlu i produkcji broni palnej.