Do piątkowego zamachu przyznało się Państwo Islamskie, choć do końca nie wiadomo, czy to prawda. Odpowiedzialność wzięła na siebie organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie Prowincja Chorasan (ISIS-K), ale nie przedstawiła żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy. Wątpliwości mają nieoficjalne źródła rosyjskie. Państwowe agencje propagandowe o deklaracji ISIS całkowicie milczą.

Według oficjalnych komunikatów atak kosztował życie 40 osób, ponad 100 zostało rannych. Niektóre kanały na Telegramie informują jednak o 62 ofiarach i 146 rannych.



Był to kolejny w ciągu ostatniego ćwierćwiecza atak w Moskwie, w którym życie straciło kilkadziesiąt osób.



Oto kalendarium poprzednich ataków w Moskwie, w ciągu ostatnich 25 lat:

Zbombardowany budynek mieszkalny, 118 zabitych (1999)

W wyniku wybuchu bomby we wczesnych godzinach porannych 13 września 1999 r. w ośmiopiętrowym apartamentowcu w południowo-wschodniej Moskwie zginęło 118 osób.