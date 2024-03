Ukrainiec skazany w Polsce już nie ucieknie przed karą

W ostatnich latach w Polsce skokowo wzrosła liczba obywateli Ukrainy skazanych przez polskie sądy.

„W razie powrotu skazanych, będących obywatelami Ukrainy do kraju ojczystego, nie ma realnych możliwości wykonania przez sądy polskie takich kar lub środków, a sprawcy popełnionych w Rzeczypospolitej Polskiej przestępstw pozostają faktycznie bezkarni” – brzmi uzasadnienie do projektu nowej umowy z Ukrainą, którą wynegocjował jeszcze poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego we wrześniu 2023 r. Projekt, który dopiero teraz wpłynął do Sejmu, musi przegłosować parlament i podpisać prezydent.

W ostatnich latach w Polsce skokowo wzrosła liczba obywateli Ukrainy skazanych przez polskie sądy – w 2020 r. w Polsce skazano 7111 obywateli Ukrainy, w 2021 r. było ich już 37 966, a rok później – 36 981 (danych za 2023 r. jeszcze nie ma). Jak przyznaje polski ustawodawca, „wiele z tych przestępstw to czyny stosunkowo niewielkiej wagi, za które kara bezwzględnego pozbawienia wolności – jako nieadekwatnie surowa – nie jest wymierzana. W wypadku wymierzenia kary grzywny lub ograniczenia wolności, kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, środków karnych lub przepadku, ich wykonanie zwykle jest najefektywniejsze w kraju, w którym skazany ma stałe miejsce zamieszkania”. Jak pisała niedawno „Rzeczpospolita”, najwięcej wykroczeń i przestępstw popełnianych przez Ukraińców w Polsce dotyczy prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.

Strona polska będzie mogła odzyskać dochody z grzywien i innych sankcji finansowych orzekanych wobec obywateli polskich przez sądy ukraińskie.

Kary będą szły za skazanym

Polski rząd podkreśla, że zmiany przywrócą „społeczne poczucie sprawiedliwości”, „przyczynią się do poprawy stanu przestrzegania prawa, a tym samym bezpieczeństwa obywateli polskich”. – Korzyści będzie miała również Ukraina, która chce być w przyszłością częścią UE – podkreśla prezes Mirosław Skórka.