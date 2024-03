Rekordowa liczba egzekucji w Iranie. "Kary śmierci mają budzić strach w społeczeństwie"

Liczba egzekucji przeprowadzonych w Iranie w 2023 roku jest o około 43 proc. większa niż rok wcześniej. Jednocześnie był to drugi rok w ciągu ostatnich dwóch dekad, gdy liczba wykonanych kar śmierci przekroczyła 800 — informują we wspólnym raporcie Iran Human Rights (IHR) i paryska organizacja Together Against the Death Penalty.

Najwięcej egzekucji wykonano w Iranie w 2015 roku — 972.

Grupy oskarżyły Iran o wykorzystywanie kary śmierci do szerzenia strachu w społeczeństwie po protestach wywołanych śmiercią Mahsy Amini w areszcie policyjnym we wrześniu 2022 r.

- Wzbudzanie strachu w społeczeństwie jest jedynym sposobem reżimu na utrzymanie władzy, a kara śmierci jest jego najważniejszym narzędziem — stwierdził dyrektor IHR Mahmood Amiry-Moghaddam.