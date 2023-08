Bójka z udziałem bramkarza Puszczy Niepołomice. W rundzie jesienniej nie zagra

Przedstawiciele Puszczy Niepołomice wydali oświadczenie w którym poinformowali, że "klub podjął wszelkie niezbędne kroki prawne" w tej sprawie.

"Nasz zawodnik Kewin Komar złożył właściwym organom zawiadomienie, w związku z wydarzeniami, do których doszło w miniony weekend, a w ramach którego przedstawił rzeczywisty przebieg wydarzeń. Nasz zawodnik jest otoczony przez nasz klub opieką medyczną i prawną. Sprawą zajmuje się Policja i prawnicy Klubu. Klub nie będzie w żaden sposób odnosił się i komentował domniemanych wersji przebiegu wydarzeń przedstawianych przez poszczególne media" - przekazano.

Oświadczenie wydała również Wisła Kraków. Pierwszy komunikat pojawił się, gdy informowano, że w zdarzenie zamieszani byli pseudokibice.

"TS Wisła Kraków SA wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich aktów agresji, przemocy czy nienawiści, a także jakichkolwiek form naruszenia nietykalności osobistej" - czytamy.

Później komunikat opublikował prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski.

"Od samego rana cała społeczność kibiców TS Wisła Kraków SA jest równana z ziemią poprzez serię artykułów pojawiających się w prasie. Jako Prezes klubu, jego kibic i główny akcjonariusz WYRAŻAM absolutny sprzeciw wobec jakichkolwiek form przemocy w sporcie zarówno na boisku, ale również poza nim! Jest to jasne i klarowne. Nie ma na to miejsca w cywilizowanym świecie. Powinno być to piętnowane w zarodku" - napisał.