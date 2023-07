UE znosi sankcje wobec byłego ukraińskiego prokuratora generalnego, który uciekł do Rosji

Pszonka uciekł do Rosji wraz z prezydentem Wiktorem Janukowyczem po zmianie władzy na Ukrainie w 2014 roku.

Wtedy po raz pierwszy został objęty sankcjami UE jako osoba podlegająca postępowaniu karnemu na Ukrainie za defraudację i nielegalny wywóz funduszy państwowych, korupcję i nadużycie urzędu.

Aktywiści Euromajdanu, którzy weszli do domu zbiegłego byłego prokuratora generalnego we wsi Horenicze pod Kijowem, znaleźli tam wiele luksusowych przedmiotów i ikon. Niektóre z nich zostały później przeniesione do Muzeum Narodowego Ukrainy. Meble i inne elementy wyposażenia wnętrz były pokryte kryształami i złotem, a Pszonka pojawiał się na obrazach jako Napoleon i Cezar. W domu znaleziono również płytę z kursem wideo na temat leczenia alkoholizmu i wypędzania demonów.