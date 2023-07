Ukraina: Urzędnik skarbówki zatrzymany za przyjęcie 200 dol. łapówki

Szef brytyjskiego wywiadu prosi Rosjan, by pomogli mu skończyć wojnę

Szef brytyjskiego wywiadu MI6 (wywiad zagraniczny), Richard Moore, zaapelował w środę do Rosjan, którzy sprzeciwiają się wojnie, by "połączyli siły" z brytyjskim wywiadem i pomogli doprowadzić do zakończenia rozlewu krwi.