Syn szefa mafii zabity podczas świętowania mistrzostwa w Neapolu

Osiem osób zginęło, a co najmniej 10 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło 4 maja wieczorem w miejscowości Mladenovac pod Belgradem. Za 21-letnim sprawcą wydano list gończy, policja ustawiała blokady na drogach. Po kilku godzinach pojawiła się informacja, ze sprawcę zatrzymano niedaleko miasta Kragujewac, ok. 125 km od Belgradu.