O losie Kyle'a Rittenhouse'a decyduje 12 ławników, którzy we wtorek rozpoczęli dyskusję nad tym, czy jest winny, czy nie. Został oskarżony o celowe zabójstwo, nieumyślne zabójstwo i próbę zabójstwa. W sierpniu ubiegłego roku wówczas 17-letni Kyle Rittenhouse zastrzelił Anthony'ego Hubera oraz Josepha Rosenbauma oraz poważnie ranił Gaige'a Grosskreutza podczas zamieszek w miasteczku Kenosha w stanie Wisconsin, podczas których doszło do podpaleń i grabieży.

Reklama

Protesty zainspirowane były postrzeleniem przez białego policjanta czarnoskórego Jacoba Blake'a. Blake został sparaliżowany, a policjant, który strzelał do niego – uwolniony od zarzutów federalnych i stanowych. Protesty te – skierowane przeciwko policji oraz w obronie praw czarnoskórych – odbyły się tuż po fali zamieszek, które przeszły przez kraj po śmierci czarnoskórego George'a Floyda, zabitego przez białego policjanta w Minneapolis.

Prawnicy Rittenhouse'a argumentowali, że strzelał w samoobronie, bo bał się o swoje życie. Przedstawiali go jako nastolatka, który udał się do centrum miasteczka, by nieść pomoc medyczną w trakcie nocnych protestów i by chronić mienie publiczne przed zniszczeniem.

Dlaczego strzelał

Prokuratura przedstawiała go w trakcie przesłuchań jako nieodpowiedzialnego samozwańczego stróża prawa, który szukał zaczepki i bez uzasadnienia sięgnął po broń. Zastępca prokuratora okręgowego Thomas Binger podkreślał, że Rittenhouse kłamał, że jest ratownikiem medycznym, by wzbudzić zaufanie stróżów prawa, przyniósł na miejsce zdarzenia półautomatyczną strzelbę i wszczął strzelaninę. – Oskarżony przyszedł na miejsce zdarzenia z bronią, teraz chce, abyście myśleli, że miał prawo strzelać – argumentował Binger.

Reklama

Obrona argumentowała, że to jeden z zastrzelonych, Rosenbaum, był katalizatorem tragedii w Kenoshy. – To on był złym elementem tamtego zdarzenia. Był uczestnikiem zamieszek. Kyle nie był napastnikiem. Zareagował w samoobronie, gdy inni chcieli go atakować – powiedział prawnik Rittenhouse'a Mark Richards.

Czytaj więcej Społeczeństwo Kenosha: Bez zarzutów dla policjanta, który postrzelił Jacoba Blake'a Nie będzie zarzutów wobec policjanta, który w sierpniu postrzelił Jacoba Blake'a - zdecydowała prokuratura hrabstwa Kenosha. W ubiegłym roku sprawa postrzelenia czarnoskórego mężczyzny przez białego funkcjonariusza doprowadziła do zamieszek.

Binger natomiast twierdził, że Rittenhouse mógł uciec albo użyć broni do uderzenia, a nie do strzelania. Strony też nie są zgodne co do tego, czy Rosenbaum zagrażał życiu Rittenhouse'a i próbował wyrwać mu broń, żeby strzelić do niego. – Jeżeli Rosenbaum wszedłby w posiadanie broni, nie wierzę, że nie użyłby jej przeciwko innym. Był irracjonalny i niepoczytalny – powiedział Richards. – Kyle Rittenhouse był jedynym zagrożeniem tamtej nocy – stwierdził natomiast prokurator.

Jeżeli zostanie uznany za winnego celowego zabójstwa pierwszego stopnia w sprawie śmierci Hubera, Rittenhouse'owi grozi dożywocie oraz dodatkowe pięć lat więzienia za „użycie niebezpiecznej broni". Za nieumyślne zabójstwo pierwszego stopnia w sprawie Rosenbauma oraz próbę zabójstwa Grosskreutza grozi mu 60 lat w więzieniu plus pięć dodatkowych za użycie niebezpiecznej broni. Ława przysięgłych może też rozważyć łagodniejsze kary.

Autopromocja "Rzeczpospolita" Konferencje Poznaj najnowsze trendy na rynku nieruchomości WEŹ UDZIAŁ

Kandydat na męczennika

Intensywnie śledzona przez media rozprawa Rittenhouse'a dzieli społeczeństwo amerykańskie. – Jeżeli zostanie uznany za winnego, stanie się męczennikiem konserwatystów, którzy walczą o szerszy dostęp do broni. Jeżeli zostanie uniewinniony, to ustanowi precedens, dając zielone światło innym, chcącym złapać za broń, której nie powinni mieć, i rzucić się w tłum, którego powinni unikać, bo będą pewni, że nie będzie grozić im więzienie – pisze w opinii opublikowanej w NBC News Isaac Bailey z Davidson College. Argumentuje, że dla zwolenników Rittenhouse nie jest złym człowiekiem. – Jest patriotą próbującym sprowadzić spokój na pogrążonych w chaosie ulicach. Dla zwolenników był niegroźny, stąd też policjanci przywitali go jak obrońcę społeczności, zanim zaczął strzelać – pisze Bailey, nazywając go „młodym, niedojrzałym dzieciakiem nakręconym przez dyskurs Fox News na temat ruchu Black Lives Matter w kraju, który fetyszyzuje broń".

Reklama

W obawie o potencjalne zamieszki po ogłoszeniu werdyktu już we wtorek, w dniu, w którym ławnicy zaczęli obrady, gubernator Wisconsin wysłał 500 członków oddziału Gwardii Narodowej do Kenoshy, by byli na podorędziu na wypadek, gdyby policja potrzebowała pomocy w zapewnieniu porządku. W poniedziałek, gdy strony prezentowały końcowe argumenty, przed sądem rozpoczęły się demonstracje. „Nie będzie sprawiedliwości, nie będzie pokoju" – skandowano.