We wtorek, 23 czerwca, koncern Heineken mianował nowego prezesa i dyrektora generalnego. Został nim Rafael Oliveira. Co zaskakujące, jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy na fotelu szefa holenderskiego browaru zasiądzie menedżer spoza firmy, w żaden sposób wcześniej niezwiązany z nią ani nawet branżą piwowarską.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Handel „Czytelnie” w sklepach E.Leclerc. Ministerstwo Pracy zapowiedziało kontrole Kolejne sklepy uruchamiają „czytelnie”, dzięki który mogą być otwarte w niedziele niehandlowe. Na taki ruch zdecydowały się dwie placówki sieci E.L...

Rafael Oliveira od 2024 roku pełnił funkcję prezesa w holenderskiej firmie JDE Peet's, zajmującej się produkcją kawy i herbaty. Jak zauważa agencja Reutera, jego dołączenie do Heinekena wpisuje się w szerszy trend, w ramach którego producenci alkoholi próbują ożywić sprzedaż poprzez zmiany w kierownictwie.

Heineken szykuje masowe zwolnienia. Nowy prezes ma zrealizować strategię cięć

Rafael Oliveira został powołany na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się 1 października. Firma oczekuje, że przyspieszy on realizację obecnej strategii zaplanowanej do 2030 roku. Obejmuje ona między innymi plan likwidacji 6 tysięcy miejsc pracy i podniesienie wolumenu sprzedaży mimo prognozowanego spadku globalnego popytu na piwo. Rada nadzorcza liczy też na to, że Oliveira pomoże Heinekenowi pokonać swojego największego rywala w branży, belgijski koncern Anheuser-Busch InBev.

Poprzedni prezes, Dolf van den Brink, który kierował Heinekenem przez sześć lat, ogłosił swoją niespodziewaną rezygnację w styczniu, a od początku czerwca firma pozostawała bez szefa.

„Po rygorystycznych poszukiwaniach na całym świecie rada nadzorcza jednogłośnie wybrała Rafę ze względu na jego wyjątkowe połączenie wizji strategicznej, wiedzy operacyjnej i bystrości finansowej” – przekazał Heineken w oświadczeniu.

W oficjalnym oświadczeniu Rafael Oliveira podkreślił, że strategia Heinekena do 2030 roku stanowi silny fundament na przyszłość. „Jestem przekonany, że przyspieszymy wzrost, podniesiemy produktywność i dostosujemy Heinekena do wyzwań przyszłości, zdobywając serca konsumentów na całym świecie” – podkreślił.

Heineken jest drugim największym koncernem piwowarskim na świecie po Anheuser-Busch InBev. Poza flagowym lagerem Heineken koncern sprzedaje również napoje procentowe pod takimi markami, jak Desperados, Tiger czy Sol. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na wieści o mianowaniu Rafaela Oliveiry nowym prezesem spółki. Akcje Heinekena wzrosły o 3 proc., osiągając najwyższy poziom od marca.