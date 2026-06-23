Z opublikowanego przez Oracle raportu rocznego wynika, że według stanu na 31 maja 2026 roku firma zatrudniała łącznie 141 tys. osób, w porównaniu do około 162 tys. w analogicznym okresie ubiegłego roku. To oznacza, że pracę w ostatnim roku fiskalnym straciło aż 21 tys. zatrudnionych, czyli około 13 proc. całej załogi amerykańskiego giganta dostarczającego oprogramowanie do obsługi przedsiębiorstw. Po raz pierwszy od czterech lat zatrudnienie w Oracle spadło tym samym do poziomu poniżej 150 tys.

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AI przyczynia się do masowych zwolnień w branży technologicznej. Cięcia w Oracle

Oracle kontynuował restrukturyzację swojego biznesu, napędzaną po części wdrażaniem AI we własnych operacjach. Jak pokazują dokumenty finansowe, w roku fiskalnym 2026 firma wydała 1,84 mld dolarów na odprawy i inne koszty zwolnień związane z działaniami restrukturyzacyjnymi. To kwota znacznie wyższa niż 374 mln dolarów przeznaczone na ten cel w poprzednim roku fiskalnym.

Choć wdrażanie sztucznej inteligencji istotnie przyczyniło się do masowych zwolnień, gigant poinformował, że korekty personelu były odpowiedzią na różne czynniki, w tym zmiany w zarządzie i ofercie produktowej, problemy z wydajnością, strategiczne zwroty czy przejęcia.

Redukcje objęły bardzo szerokie spektrum struktur firmy, od Oracle Health, przez działy sprzedaży i obsługi chmury, aż po kluczowe dla relacji z klientami zespoły Customer Success i NetSuite.

Spadek liczby pracowników Oracle nastąpił po fali doniesień z początku tego roku, według których firma planowała cięcia tysięcy etatów. Obawy o zwolnienia w wyniku rewolucji AI są widoczne w całej branży – według portalu Layoffs.fyi, 196 firm technologicznych zwolniło w tym roku już ponad 119,8 tys. pracowników.

Firma Oracle podpisała w ostatnich miesiącach gigantyczne umowy na centra danych z OpenAI oraz Metą, aby mocniej konkurować z rywalami takimi jak Amazon czy Microsoft.