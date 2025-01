Mocno wzrosła cena minimalna alkoholi w Rosji. W sklepach jeszcze drożej

Ceny minimalne wódki obowiązują w Rosji od 15 lat. Abstynent Putin wprowadził je w 2009 r. w celu „zwalczania szarej strefy produkcji alkoholu”. Następnie rosyjski rząd ustalał już minimalne ceny nie tylko wódki ale też na koniak, brandy i wina musujące. Ostatnia podwyżka ceny minimalnej wódki miała miejsce 1 lipca 2024 roku – o 6,4 proc. W tym czasie papierosy podrożały 6,1 proc.,

Od 1 stycznia mocne alkohole i papierosy znów podrożały, bo Kreml potrzebuje coraz więcej pieniędzy na rozpętaną wojnę. Podwyżka cen minimalnych wiąże się z podwyżką od tego roku akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe oraz napoje słodzone. Akcyza na alkohol etylowy i wyroby zawierające alkohol wzrosła o 15 proc. (do 740 rubli czyli 27,74 zł), cena minimalna wódki - o 16,7 proc.

Wódka w Rosji po 13 zł

Najtańsza wódka musi kosztować w Rosji co najmniej 349 rubli (13,09 zł) za 0,5 litra. Cena wzrosła o 50 rubli. – wcześniej cena minimalna wynosiła 299 rubli. Podwyższono także ceny minimalne brandy (z 403 do 472 rubli za 0,5 litra) i koniaku (z 556 do 651 rubli).

Paczka papierosów kosztuje co najmniej 135 rubli (5,06 zł). Poziom ten został ustalony przez ministerstwo rolnictwa w oparciu o minimalną stawkę podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. W ubiegłym roku minimalna cena paczki papierosów wyniosła 129 rubli. Średnia płaca w Rosji to odpowiednik 3200 zł brutto, a minimum egzystencji wynosi ok. 350 zł na miesiąc.

Nielegalne gorzelnie na Kaukazie

Cen minimalnych w sklepach się jednak nie uświadczy, coraz wyższa rosyjska inflacja podnosi jeszcze bardziej koszty zakupów. Do tego dochodzi ogromna szara strefy używek w Rosji. Połowa wypijanego przez szczególnie najuboższych Rosjan alkoholu, pochodzi z nielegalnych gorzelni ulokowanych w najbiedniejszych, muzułmańskich republikach Rosji - Inguszetii, Dagestanie, Czeczenii. Kontrolują je kaukaskie mafie, a działalność umożliwiają skorumpowani urzędnicy.