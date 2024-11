Wódka i piwo z przywilejami

- Temat alkoholu zawsze budził w Polsce emocje, zawsze wszystkie alkohole wrzucano do jednego worka i obwiniano za wszelkie patologie. Wyrobów winiarskich spożywa się w Polsce jednak bardzo niewiele, najmniej ze wszystkich alkoholi, a nie ma wątpliwości, ze to one powodują pozytywną zmianę trendów konsumpcji. Obserwujemy to na przykładzie krajów winiarskich – mówi Maciej Krystowski, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy. - My, winiarze nie godzimy się, by nas wlewano do jednego kociołka razem z piwem i wódką i wylewano razem z nimi – dodaje.

Nestor Kościański, właściciel Winnicy Moderna podkreśla, że branży najbardziej zależy na doprecyzowaniu wszystkich przepisów związanych ze sprzedażą przez internet, a bez tego będzie trudno dotrzeć do klientów. - Obyśmy nie byli tym ostatnim krajem w UE, w którym nie będzie to możliwe. Kolejna ważna rzecz to promocja i reklama naszych produktów – potrzebne są tu jasne regulacje, co można, a czego nie – podkreśla.

- Chcemy, aby ci, którzy pracują teraz nad zmianami w ustawie o wychowaniu w trzeźwości pamiętali, że wino to nie tylko i wyłącznie sprzedaż alkoholu, tak jak to jest w przypadku napojów spirytusowych czy też piw produkowanych na masową skalę – mówi Krzysztof Apostolidis, prezes firmy Partner Center. - Jeżeli szczerą intencją jest ograniczenie spożycia alkoholu, to proszę pamiętać, że za blisko 55 proc. jego konsumpcji odpowiedzialne jest piwo, za 33 proc. wódka. Jeśli chodzi o piwo, od dawna cieszy się uprzywilejowaną pozycję - ma 3 razy niższą akcyzę i można je reklamować, niektórzy nie uznają go nawet za alkohol, bo promuje sport - dodaje.