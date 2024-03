Badanie herbat z naszego rynku. Pijemy metale ciężkie i substancje z pestycydów

Pod lupę badaczy trafiły czarne herbaty w torebkach zakupione w polskich sklepach (oraz na trzech innych rynkach UE). Badacze Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego sprawdzili herbaty nie tylko pod kątem smaku, ale także pod kątem zawartości metali ciężkich czy obecności substancji obecnej w zakazanym w UE glifosacie.

Badanie powstało w ramach finansowanego przez Unię projektu „Takie same czy inne – czy jakość żywności w krajach Regionu Bałtyckiego różni się od jakości żywności w krajach Europy Zachodniej?” Zbadano w nim herbaty z Polski, Litwy, Łotwy i Niemiec. Herbaty mogły uzyskać w każdej kategorii oceny od 1 do 5, a sumaryczna ocena, będąca średnią ważoną z poszczególnych kategorii, również mogła zawierać się między 1 a 5. Za pozytywną ocenę łączną uznano uzyskanie co najmniej połowy możliwych punktów.

Producenci nie oszukują na wadze

Zgodnie z wynikami badań, pozytywny jest fakt, że wszystkie herbaty ważyły dokładnie tyle, ile powinny. Żaden z produktów zbadanych w teście i to niezależnie od rynku, nie miał różnic między masą deklarowaną a rzeczywistą próbek.

Pozytywnie wypadło też badanie pod kątem trzech z czterech metali ciężkich, których zawartość badano. W herbatach znaleziono co najwyżej śladowe ilości rtęci, jak również pomijalne ilości aresenu i kadmu. W żadnym wypadku nie były to ilości zagrażające zdrowiu. Również zawartości pestycydów w herbatach sprzedawanych jako „eko”, „bio” czy „organiczne” była zgodne z deklaracją (czyli zerowe). Również niektóre herbaty sprzedawane jako regularne nie zawierały śladów pestycydów – na polskim rynku była to Tetley Intensive Black Tea, na rynku litewskim Ahmad English Tea No.1, a na rynkach litewskim i łotewskim Lipton Yellow Label.

Badacze wskazali jednak, że we wszystkich herbatach stwierdzono obecność kationu trimetylosulfoniowego (TMS), którego obecność może wskazywać na stosowanie glifosatu trimesium przy uprawie (co jest w UE nielegalne). Gdyby faktycznie TMS pochodziło w herbatach z tego herbicydu, to należałoby wszystkie 38 badanych herbat wycofać z rynku.