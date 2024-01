Przez 27 lat nie opuścił dnia pracy w Burger Kingu. Pierwszy dom kupił dzięki zbiórce

Latem 2022 roku Kevin Ford, wieloletni pracownik Burger Kinga na lotnisku Harry Reid w Paradise (obsługującym Las Vegas), otrzymał od pracodawcy nagrodę za 27 lat pracy bez żadnej nieobecności. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych widać było, jak Ford trzyma torbę z biletem do kina, dwoma długopisami, dwoma breloczkami do kluczy w plastikowym plecaku ściąganym sznurkiem, ciasto czekoladowe i trochę cukierków. Wszystko to stanowiło nagrodę za ciężką pracę.

Nagranie z wręczenia nagrody stało się tak popularne, że jedna z córek Forda utworzyła stronę na serwisie GoFundMe, za pośrednictwem którego ludzie mogą zrzucać się na konkretne cele innych osób. Celem akcji córki Forda było zadbanie o to, by mógł on przejść na w miarę komfortową emeryturę. I to się udało – jak informuje CNBC zebrano niemal 450 tysięcy dolarów i przekazano ponad 14 tysięcy darowizn.

Na razie pracownik Burger Kinga, który nadal pracuje przy grillu lub za kasą, otrzymał z GoFundMe 350 tys. dolarów. I wyznał mediom, że w grudniu kupił swój pierwszy własny dom w Pahrump, o mniej więcej godzinę drogi od miejsca pracy.

- Wiem, że to nie rezydencja, ale jest moja – mówił w filmie zamieszczonym w serwisie TikTok.