Rogale świętomarcińskie. Wojna dyskontów z cukiernikami

Ponieważ tylko certyfikowane przez JIHARS piekarnie mogą sprzedawać wypieki pod nazwą „Rogal Świętomarciński”, cech piekarzy próbuje się teraz zorientować, z której z 92 cukierni pochodzą te rogale – i w jaki sposób osiągnęli produkcję po tak niskiej cenie. Według Stanisława Butki, w tym roku kilogram rogali powinien kosztować od 50 do 65 zł. Na taką cenę składają się – ciasto francuskie, migdały, orzechy, masa z białego maku, a także oczywiście energia i koszty pracy, stąd jeden rogal, który zazwyczaj waży ok 200 gram (może ważyć od 150 do 300 g), powinien kosztować ok 10 zł, a nie - cztery zł.

Czy 10 zł to dużo za przysmak regionalny?

- To nie jest drogi rogal i na pewno klientów stać na to, by te wypieki w tej cenie kupić – uważa Butka.

W jednym zgadza się jednak z informacjami z sieci handlowych – zarówno handel, jak i producenci rogali zauważają wzrost zainteresowania rogalami. Szczyt ich popularności przypada na 11 listopada, ale Poznań słynie już rogalami na tyle, że popyt na nie utrzymuje się w regionie przez cały rok.

Lawina słodkich rogali

Zainteresowanie rogalami rośnie z efektem kuli śnieżnej. Rogale są słynne nie od dziś, o pojawieniu się rogali gazety informowały już w latach 60., stąd wiadomo, że we wczesnych latach 60; Polacy zjadali kilkanaście ton rogali, w 1969 zapotrzebowanie wzrosło do 42,5 ton, w 2012 wniosek do Komisji Europejskiej informował o spożyciu sprzedaży w dniu Świętego Marcina średnio 250 ton rogali i 500 ton rocznie, dziś producenci mówią o 600 tonach tylko w okolicy 11 listopada, a do tego dochodzi zapotrzebowanie na te rogale przez cały rok, oczywiście na niższym poziomie.

A także, niestety – podróbki. Zaniżona cena to bowiem niejedyny problem twórców rogali, kolejnym jest – nie do końca legalne naśladownictwo. Produkt regionalny jest bowiem chroniony i nie można legalnie wypiekać rogali o takim samym czy łudząco podobnym składzie, ale pod innymi nazwami. Piekarze naliczyli już w internecie koło stu podróbek, powstają w każdym województwie.