Nowy, tajemniczy smak Coca-Coli. Stworzyła go sztuczna inteligencja

Coca-Coli dba, aby klienci – zwłaszcza młodsi – dostawali regularnie nowe, ekscytujące smaki coca-coli. Jednak w ostatnich latach świadomi konsumenci unikali niezdrowych, słodkich napojów, co utrudniło sprzedaż napojów gazowanych a także promowanie koncernowi swoich starszych marek. Coca-Cola wykorzystała więc swoją platformę Creations, odpowiedzialną za limitowane edycje smaków, takie jak Y3000, aby sprawić, by marka spodoba się młodszym konsumentom. Podobnie jak wszystkie napoje Creations, Coca-Cola Y3000 została zaprojektowana tak, aby głównie jak cola, z odrobiną czegoś nowego.

Aby wymyślić dodatkową nutę smaku i nowe opakowanie, Coca-Cola zdecydowała się na użycie sztucznej inteligencji. Firma oparła się na spostrzeżeniach swoich konsumentów, sprawdzając, jakie smaki ludzie kojarzą z przyszłością. Następnie wykorzystała AI do ustalenia par smaków i profili. W przypadku opakowania produktu – które wydaje się nawiązywać do estetyki Y2K z efektownymi bąbelkami, różową i niebieską kolorystyką oraz pikselowanym logo – Coca-Cola wykorzystała obrazy wygenerowane przez AI. Y3000, który w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest dostępny w wersjach zero cukru i pełnej zawartości cukru, będzie sprzedawany przez ograniczony czas i będzie kosztować tyle samo, co zwykła cola.