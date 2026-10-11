Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 10 na 11 października:

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Trump: Putin chciałby zakończenia konfliktu

Prezydent USA Donald Trump powiedział mediom, że podczas piątkowej rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. – Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania (konfliktu) – przekazał Trump. Powtórzył też, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenta.

Amerykański prezydent wcześniej zarzucił prezydentowi Ukrainy Zełenskiemu, że mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Oskarżył też Zełenskiego, że, atakując rafinerie w Rosji, chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział Zełenskiemu, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to robił.

Arabia Saudyjska: 12 osób zginęło w ataku na lotnisko w Rijadzie, ponad 300 zostało rannych

Co najmniej 12 osób zginęło, a 309 zostało rannych w sobotnim ataku rakietowym na lotnisko w Rijadzie, przypisywanym jemeńskim rebeliantom Huti – podał Reuters, powołując się na saudyjskie władze lotnictwa cywilnego. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy.

Władze poinformowały, że w ataku zginęło czterech Saudyjczyków, dwóch obywateli Bangladeszu oraz po jednym obywatelu USA, Egiptu, Jordanii, Syrii, Palestyny i Sudanu.

Ambasady Niemiec, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej wezwały w sobotę swoich obywateli, by nie korzystali z lotniska w Rijadzie. Dzień wcześniej Francja zaleciła unikanie lotów do saudyjskiej stolicy, jeśli nie są absolutnie konieczne.

W sobotę wieczorem pocisk spadł również w pobliżu międzynarodowego lotniska w mieście Dammam na wschodzie Arabii Saudyjskiej – poinformowała kierowana przez Arabię Saudyjską koalicja wojskowa wspierająca rząd Jemenu. Port lotniczy w Dammamie, podobnie jak lotnisko w Dżuddzie, stanowi alternatywę dla zamkniętego po ataku lotniska w Rijadzie.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że sobotni atak na lotnisko w Rijadzie to „coś strasznego” i jest „nie do zaakceptowania”. Przekazał, że Amerykanie utrzymują komunikację z Huti i zamierza rozmawiać z saudyjskim księciem.

USA: Huragan Isaias zabił co najmniej cztery osoby i pozostawił bez prądu ponad 700 tys. odbiorców

Co najmniej cztery osoby zginęły, a ponad 700 tys. odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej po przejściu huraganu Isaias przez wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Jak podała w sobotę stacja CBS News, dwie ofiary śmiertelne żywiołu odnotowano w Alabamie, a dwie na Florydzie.

Isaias uderzył w piątek wieczorem w rejon Panhandle na Florydzie jako huragan drugiej kategorii w skali Saffira-Simpsona, osiągając prędkość stałego wiatru około 168 km/h. Według The Weather Channel, na wybrzeżu odnotowano porywy dochodzące lokalnie do około 186-188 km/h, a fala sztormowa spowodowała podtopienia i zalania terenów nadmorskich. W Destin poziom wody wzrósł o około 1,2 m ponad zwykle suchy grunt, a w Panama City o około 1,7 m.

Skutki huraganu Isaias na Florydzie Foto: REUTERS

Ponad 700 tys. odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej. Silny wiatr i powalone drzewa uszkodziły sieć energetyczną oraz infrastrukturę na Florydzie, w Alabamie i Georgii. W Pensacoli zerwane zostały dachy budynków i zadaszenia stacji paliw, a wiele dróg zablokowały powalone drzewa.

Isaias osłabł już do postaci układu posttropikalnego, jednak, podkreśla The Weather Channel, wciąż niesie ze sobą zagrożenie ulewnymi deszczami, gwałtownymi porywami wiatru oraz tornadami. Największe ryzyko powodzi błyskawicznych utrzymuje się na terenach pagórkowatych i górzystych południowego wschodu kraju.

Meteorolodzy ostrzegają, że do niedzieli intensywne opady mogą występować na wybrzeżu Karoliny Północnej i Południowej oraz w części Florydy i Georgii. Następnie strefa niebezpiecznej pogody ma przesunąć się nad dolinę Ohio i północny wschód USA, obejmując m.in. Waszyngton, Filadelfię i Nowy Jork.