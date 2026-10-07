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Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w nocy ze wtorku na środę w Kijowie i większości regionów Ukrainy. Ukraińskie wojsko ostrzegało przed pociskami balistycznymi oraz możliwym użyciem rakiet manewrujących wystrzeliwanych przez rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160.

Rosja zaatakowała Kijów i Dniepr. Polska poderwała lotnictwo

W stolicy Ukrainy słychać było serię eksplozji. Według władz miasta uszkodzone zostały budynki i magazyny w kilku częściach Kijowa. W Dnieprze rosyjski atak uszkodził obiekt przemysłowy.

Kilka godzin wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski informował, że ukraiński wywiad zdobył informacje o przygotowywaniu przez Rosję zmasowanego uderzenia.

Atak spowodował również reakcję polskiego wojska. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało rano o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Powodem była aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu prowadzącego uderzenia na Ukrainę. Uruchomiono niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

DORSZ podkreśliło, że działania miały charakter prewencyjny i służyły ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach położonych w pobliżu zagrożonych obszarów.

Przeżyła egzekucję. Christa Pike odzyskała przytomność

W Stanach Zjednoczonych pojawiły się nowe informacje o stanie Christy Pike, która przeżyła próbę wykonania kary śmierci w Tennessee.

50-letnia kobieta odzyskała przytomność i zaczęła mówić niemal tydzień po nieudanej egzekucji. Nadal przebywała w szpitalu i wymagała intensywnej opieki medycznej.

Pike otrzymała dwie dawki pentobarbitalu, które miały doprowadzić do jej śmierci. Egzekucja zakończyła się jednak niepowodzeniem, a kobieta została przewieziona do szpitala. Początkowo była nieprzytomna i podłączona do respiratora.

Jej prawnicy poinformowali, że rokowania nadal są niepewne i spodziewają się długiej rekonwalescencji. Według Reutersa Pike jest pierwszą znaną osobą w USA, która przeżyła próbę egzekucji już po podaniu środków mających spowodować śmierć.

Władze Tennessee nie wyjaśniły dotychczas przyczyn niepowodzenia. Gubernator Bill Lee wstrzymał wszystkie egzekucje w stanie do końca roku, a szef stanowego więziennictwa zapowiedział odejście.

Ostatni mecz Leo Messiego w reprezentacji Argentyny

Wyjątkowy wieczór przeżyli kibice w Buenos Aires. Lionel Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny, a jego drużyna pokonała Benin 3:0.

39-letni kapitan zakończył reprezentacyjną karierę golem z rzutu karnego i dwiema asystami. Na trybunach stadionu Monumental zasiadło ponad 80 tys. kibiców. Argentyńska federacja potwierdziła, że był to jego ostatni występ w narodowych barwach.

W dziesiątej minucie, nawiązującej do numeru Messiego, spotkanie przerwano. Kibice wstali z miejsc, rozpoczęli owację, a nad stadionem pojawiły się fajerwerki.

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Po przerwie Messi najpierw asystował przy bramkach Nicolása Otamendiego i Nico Paza, a następnie sam wykorzystał rzut karny. Był to jego 126. gol dla Argentyny.

Po ostatnim gwizdku rozpoczęła się ceremonia pożegnalna z pokazem dronów i przemówieniami. Messi zakończył reprezentacyjną karierę po 21 latach, w czasie których zdobył z Argentyną m.in. mistrzostwo świata oraz dwukrotnie Copa América.

– Bez niego nic już nie będzie takie samo – powiedział selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni.