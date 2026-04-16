Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 15 na 16 kwietnia:

Doradca najwyższego przywódcy duchowego Iranu: Inwazja lądowa USA na Iran byłaby wspaniała, zyskalibyśmy zakładników

Doradca najwyższego przywódcy duchowego Iranu Modżtaby Chameneiego oświadczył na antenie irańskiej telewizji, że jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się być „policjantem cieśniny Ormuz” wówczas Iran zacznie zatapiać ich okręty. To reakcja Teheranu na wprowadzoną przez USA 13 kwietnia blokadę cieśniny obejmującą statki wpływające i wypływające z irańskich portów.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

– Pan (Donald) Trump chce być policjantem w cieśninie Ormuz. Czy to na pewno pana zadanie? Czy to zadanie dla tak potężnej armii, jak amerykańska? - pytał Mohsen Rezaji, były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej a obecnie doradca wojskowy nowego najwyższego przywódcy duchowego Iranu Modżtaby Chameneiego. - Wasze statki zostaną zatopione przez nasze pierwsze pociski (...). Możemy je zniszczyć – zapewnił Rezaji.

Rezaji mówił też, że byłoby „wspaniale”, gdyby USA zdecydowały się na inwazję na Iran, ponieważ wówczas Teheran zdobyłby „tysiące zakładników, a za każdego zakładnika uzyskałby miliardy dolarów”. – Nie jestem za przedłużeniem tego zawieszenia broni, to mój osobisty pogląd – stwierdził też (chodzi o 14-dniowe zawieszenie broni ogłoszone przez Donalda Trumpa 8 kwietnia. Jeśli nie zostanie przedłużone wygaśnie 22 kwietnia.

W czasie trwającej od 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem Teheran nie był w stanie zatopić żadnego amerykańskiego okrętu, mimo formułowania takich gróźb dotyczących m.in. amerykańskich lotniskowców. W blokadzie cieśniny Ormuz bierze udział ok. 10 tys. amerykańskich żołnierzy, kilkanaście okrętów – w tym głównie niszczycieli rakietowych – i kilkadziesiąt samolotów.

Rosja atakowała w nocy Kijów, Dniepr i Odessę

Co najmniej 5 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnych atakach powietrznych Rosji na Kijów, Dniepr i Odessę. W Kijowie wśród ofiar śmiertelnych ataku jest 12-letnie dziecko. W Dnieprze doszło do wielu pożarów, atakowane były dzielnice mieszkalne miasta.

Jednocześnie doszło do ataku ukraińskich dronów na Tuapse – miasto w Kraju Krasnodarskim, w którym znajduje się duża rafineria ropy naftowej Rosnieftu. W ataku – jak podaje strona rosyjska – zginęło dwoje dzieci w wieku 5 i 14 lat.

Pożar rafinerii w Australii

W stanie Wiktoria, w Geelong, doszło do pożaru w jednej z dwóch największych rafinerii ropy naftowej w kraju. W związku z pożarem w rafinerii, która w normalnych warunkach zaspokaja połowę zapotrzebowania na benzynę stanu Wiktoria i 10 proc. zapotrzebowania na benzynę w całej Australii, produkcja paliwa zostanie zmniejszona do minimum do czasu, aż jej wznowienie będzie bezpieczne.

Pożar pogłębi kryzys paliwowy, z którym Australia boryka się w związku z wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Do pożaru doszło w momencie, gdy premier Anthony Albanese prowadził w Malezji rozmowy o dostawach paliwa. Wcześniej odwiedził - w tym samym celu - Singapur i Sułtanat Brunei.

Władze Australii już wcześniej, w związku z rosnącymi cenami ropy, wdrożyły pakiet osłonowy, na który składają się obniżenie akcyzy na paliwo o 50 proc. oraz zawieszenie na trzy miesiące opłaty za użytkowanie dróg przez ciężkie pojazdy.

Amerykanie topią łódź na Pacyfiku

Amerykańskie Dowództwo Południowe (SOUTHCOM) poinformowało, że siły uczestniczące w operacji Południowa włócznia (Southern Spear) przeprowadziły atak na łódź, która – według informacji amerykańskiego wywiadu – płynęła szlakiem wykorzystywanym przez przemytników narkotyków i „była zaangażowana w działania związane z przemytem narkotyków”. W ataku zginęły trzy osoby.

Amerykanie prowadzą wojnę z narkobiznesem na Morzu Karaibskim i Pacyfiku od 2 września. W atakach na łodzie, które – według USA – brały udział w przemycie narkotyków, zginęło ponad 150 osób.

Donald Trump zapowiada rozmowy przywódców Izraela i Libanu

„Próbuję zmniejszyć nieco napięcie między Izraelem a Libanem. Minęło dużo czasu, odkąd ostatni raz dwaj przywódcy (Izraela i Libanu - red.) rozmawiali, 34 lata. To zdarzy się jutro. Miło” - napisał Trump na swoim koncie w serwisie Truth Social.