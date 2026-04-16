W Kijowie w nocnym ataku rannych zostało 18 osób, dwie osoby zginęły – wynika z informacji przekazywanych przez stojącego na czele Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Timura Tkaczenkę.

Reklama Reklama

Mer Kijowa Witalij Kliczko napisał, że w nocnym ataku zginęły dwie osoby – 12-letni chłopiec i 35-letnia kobieta. Spośród 18 rannych 11 wymagało hospitalizacji. Alarm powietrzny w Kijowie obowiązywał od 1.31 do ok. 4 nad ranem.

Wcześniej celem ataku powietrznego była położona w obwodzie kijowskim Biała Cerkiew. Jak informuje Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy Rosjanie zaatakowali tam teren jednego z przedsiębiorstw. Wywołany atakiem pożar objął 800 m2. W ataku tym nikt nie ucierpiał.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Pożary w Dnieprze

Celem nocnego ataku był też Dniepr – w mieście wybuchły pożary, zginęła jedna osoba a 10 zostało rannych. O skutkach ataku pisze na swoim kanale w serwisie Telegram szef lokalnej administracji wojskowej Ołeksandr Ganża. Z wpisu Ganży wynika, że celem ataku były dzielnice mieszkalne.

„Pożary w kilku miejscach. Pięciopiętrowy budynek został uszkodzony, dom jednorodzinny został częściowo zniszczony. Ze wstępnych informacji wynika, że pod gruzami może być uwięziona jedna osoba” - napisał szef lokalnej administracji o 3.26. O 4.24 dodał: „płoną budynki mieszkalne, garaże, samochody; uszkodzona została placówka edukacyjna”.

W kolejnych wpisach Ganża informował o rannych – najpierw pięciu osobach, a potem 10. Siedem osób zostało hospitalizowanych. Stan jednej rannej jest poważny. Nad ranem pojawiła się informacja o jednej ofierze śmiertelnej ataku.

Rosjanie zaatakowali też w nocy Odessę. W tym ataku ucierpiało pięć osób – o czym poinformował Serhij Łysak, mer miasta. Informując o skutkach ataku Łysak napisał o uszkodzeniach budynków w rejonie primorskim (jednej z dzielnic Odessy).

W nocy ukraińskie drony atakowały Rosję. Dwie ofiary w Tuapse

O ofiarach nocnych ataków dronów informują też Rosjanie. Weniamin Kondratiew, gubernator Kraju Krasnodarskiego podał, że w ataku dronów na Tuapse zginęło dwoje dzieci w wieku 5 i 14 lat. Rosjanie informują też o dwóch rannych.

W czasie nocnego ataku dronów na miasto, w którym znajduje się duża, często atakowana przez Ukraińców rafineria Rosnieftu, szczątki strąconych dronów miały uszkodzić pięć domów jednorodzinnych i jeden blok mieszkalny.

Szczątki dronów miały też spaść na terenie „przedsiębiorstwa znajdującego się w rejonie portu”.

Więcej informacji wkrótce