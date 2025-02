Dr Hab. Paweł Czembor, Profesor Instytutu Pełnomocnik Dyrektora Ds. Inwestycji

Działalność naukowa instytutu prowadzona jest w 11 zakładach naukowych rozmieszczonych w pięciu oddziałach: Boninie, Jadwisinie, Młochowie, Poznaniu, Bydgoszczy oraz centrali w Radzikowie. W skład instytutu wchodzi ponadto sześć zakładów doświadczalnych działających w: Bartążku, Boninie, Grodkowicach, Nieżychowicach, Oleśnicy Małej i Radzikowie. Kadrę instytutu wraz zakładami doświadczalnymi stanowi blisko 380 osób.

Główne obszary działalności IHAR-PIB to badania naukowe, wdrażanie innowacyjnych technologii oraz upowszechnianie wiedzy i komercjalizacja wyników badań. Zakres prac obejmuje szeroki wachlarz zagadnień – od genetyki i hodowli roślin, przez biotechnologię rolniczą, biochemię, genomikę i bioinformatykę, aż po przechowalnictwo i przetwórstwo płodów rolnych oraz rośliny energetyczne. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę zasobów genowych roślin oraz badania wspierające rolnictwo ekologiczne. Instytut monitoruje patogeny, w tym sprawców chorób kwarantannowych oraz prowadzi analizy występowania GMO w żywności, paszach i nasionach.

Integralną częścią ekosystemu badawczo-wdrożeniowego instytutu są spółki hodowli roślin Grupy IHAR, które pełnią rolę platformy transferu wiedzy naukowej do praktyki rolniczej. W skład tej grupy wchodzą: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o., Agro Inserwis sp. z o.o. oraz Hodowla Roślin Grunwald sp. z o.o. Spółki te specjalizują się w hodowli nowych odmian roślin oraz produkcji nasiennej i towarowej zbóż, roślin strączkowych, okopowych i oleistych. Dzięki ścisłej współpracy z IHAR-PIB spółki Grupy IHAR stanowią przestrzeń, w której wyniki badań naukowych przekładają się na innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa. W spółkach hodowli roślin Grupy IHAR pracuje blisko 100 osób.

Pandemia Covid-19 w 2020 roku wywołała globalny kryzys, na który Unia Europejska odpowiedziała funduszem Next Generation EU, wspierającym odbudowę gospodarczą. Jego kluczowym instrumentem w Polsce jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje część reform i inwestycji KPO, w których uczestniczy także IHAR-PIB. Wiąże się to z wprowadzeniem reformy A2.4. „Wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki oraz przemysłem” i realizacją inwestycji A2.4.1. „Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego”. W ramach umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym (dotacji) z planu rozwojowego zawartej pomiędzy MRiRW a IHAR-PIB zaplanowano realizację szeregu inwestycji w zakresie infrastruktury badawczej, które obejmują centralę w Radzikowie oraz oddziały IHAR-PIB w Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. Łączna wartość planowanych inwestycji wynosi ponad 136 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków KPO wynosi blisko 111 mln zł.

Zakres planowanych prac inwestycyjnych w skali całego instytutu obejmuje budowę nowoczesnych szklarni wyposażonych w systemy zasilania oparte na odnawialnych źródłach energii oraz wybudowanie zespołów komór klimatycznych do badań roślin w kontrolowanych warunkach. Planowane jest opracowanie zaawansowanego oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję do selekcji genomowej w hodowli roślin. Dodatkowo przewiduje się wyposażenie szklarni w skaner taśmociągowy do nieinwazyjnej, opartej na bliskiej teledetekcji analizy reakcji roślin na stresy środowiskowe oraz uruchomienie mobilnego systemu polowego o podobnych możliwościach analitycznych. W planach inwestycyjnych uwzględniono również rozbudowę banku genów o infrastrukturę do długoterminowego przechowywania materiału biologicznego w temperaturze ciekłego azotu oraz adaptację i modernizację laboratoriów zajmujących się organizmami kwarantannowymi, remonty i modernizację obiektów badawczych do pracy z roślinami in vitro, a także rozwój infrastruktury na potrzeby hodowli roślin oleistych i ziemniaka.

Planowane inwestycje instytutu wpisują się w zasadnicze kierunki działań KPO mających na celu odbudowę, transformację ekologiczną i cyfrową gospodarki. Jednocześnie realizacja inwestycji będzie stanowić przełomowy krok w kierunku nowoczesnej, precyzyjnej hodowli roślin. Dzięki nim polskie rolnictwo zyska dostęp do światowej klasy technologii badawczych, co pozwoli na skuteczniejszą adaptację upraw do wyzwań klimatycznych i rynkowych oraz zwiększy konkurencyjność polskich odmian roślin na rynku krajowym i międzynarodowym.

