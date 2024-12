Pierwszą połowę 2025 roku zdominują wybory prezydenckie oraz ich konsekwencje. Już dziś – i to co raz częściej – pojawiają się przedwyborcze sondaże. Choć pytanie o to, kto jeszcze będzie kandydował, pozostaje otwarte. Być może nowy rok przyniesie niespodzianki. Ale na horyzoncie również inne wybory – dużo mniej spektakularne, chociaż ważne. Chodzi o te, które we własnych szeregach przeprowadzą najważniejsze partie polityczne. A to z kolei będzie jednym z etapów przygotowań do kolejnej kampanii – parlamentarnej w 2027 roku (o ile wybory odbędą się w terminie).

PiS wybierze prezesa, PO – władze, w tym przewodniczącego

W PiS sytuacja teoretycznie jest prosta. Jesienią tego roku odbyły się pierwsze od dłuższego czasu wybory lokalne w 40 okręgach wyborczych. W kilku miejscach nie wygrali co prawda kandydaci wskazani przez Jarosława Kaczyńskiego, ale wybory przyniosły odmłodzenie okręgowych kadr. Ma to zaprocentować w kampanii prezydenckiej, gdzie struktury PiS będą pracować na „obywatelskiego” kandydata, czyli Karola Nawrockiego.

Najważniejsze decyzje w PiS dopiero przed nami. Już po majowych wyborach prezydenckich, kongres partii ma zdecydować o tym, kto zostanie prezesem partii. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że będzie kandydował ponownie, chociaż wcześniej mówiło się, że tego nie zrobi. To prowadziło do fermentu wewnętrznego. Lider PiS zdecydował się uciąć spekulacje i ogłosić decyzję o starcie.

Do wyborów na wszystkich poziomach – łącznie z wyborami na przewodniczącego partii, szykuje się Platforma Obywatelska, choć na razie nie wzbudza to większych emocji. W 2021 roku, po powrocie do polityki krajowej, w wyborach na szefa partii wystartował Donald Tusk – wśród członków PO zdobył 97,4 proc. głosów. Był jedynym kandydatem.