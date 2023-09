Monitor Polski z 26 września 2023 (1036-1041)

Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Aktywów Państwowych lub przez niego nadzorowanych

Zarządzenie nr 23/2023 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, upamiętniającej 500. rocznicę urodzin Anny Jagiellonki

Uchwała nr 155/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2023 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej