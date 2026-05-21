Opublikowane w środę w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów przedłuża obowiązywanie dotychczasowych przepisów ograniczających prawo do azylu od 21 maja na kolejne 60 dni. Czyli do poniedziałku 20 lipca 2026 r. W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono, że przyczyny wprowadzenia ograniczenia prawa nie ustały i nadal dochodzi do instrumentalizacji migracji, a białoruskie służby biorą aktywny udział w atakach na żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

MSWiA: zawieszenie prawa do azylu przynosi efekty

To już siódme takie przedłużenie od momentu wprowadzenia mechanizmu w marcu 2025 r. Pierwotne rozporządzenie w sprawie ograniczeń weszło w życie 27 marca 2025 r. Jak tłumaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, najnowsze przedłużenie wynika z wyraźnej skuteczności tego rozwiązania prawnego.

„Brak możliwości złożenia wniosku o azyl przy granicy polsko-białoruskiej zniechęca migrantów do wybierania szlaku przez nasz kraj i zwalcza presję migracyjną. W ciągu ostatniego roku liczba prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusią spada, a liczba udanych przejść za pierwszy kwartał tego roku wynosi zero. Naszym celem jest wygaszenie tego sztucznie stworzonego szlaku migracyjnego, i zapewnienie nienaruszalności polskich granic, w szczególności wobec działań hybrydowych wymierzonych w nasz kraj” - czytamy w komunikacie MSWiA.

Resort podaje, że między 27 lutego a 26 marca 2025 r. w placówkach Straży Granicznej znajdujących się na granicy państwowej z Republiką Białorusi przyjęto 162 wnioski obejmujące 189 osób. Natomiast od momentu wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 27 marca 2025 r. nie przyjęto wniosków od 480 cudzoziemców, a przyjęto wnioski od 141 cudzoziemców z grup wrażliwych. Chodzi przede wszystkim o małoletnich (zwłaszcza bez opieki), osoby z niepełnosprawnościami, seniorów, kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz ofiary handlu ludźmi, tortur lub przemocy.

Organizacje pozarządowe: polski rząd łamie polską konstytucję

Blokowanie możliwości składania wniosków o azyl budzi sprzeciw organizacji społecznych, które wskazują, że takie rozwiązanie narusza polskie prawo i polskie zobowiązania międzynarodowe. Organizacje przypominają treść art. 56 ust. 2 Konstytucji RP: „Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi”. Przywołują też art. 33 Konwencji genewskiej z 28 lipca 1951 roku, której stroną jest Polska: „Żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób uchodźcy do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne”.

Resort Marcina Kierwińskiego przekonuje, że zawieszenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią służy zwalczaniu nielegalnej migracji i zapewnieniu bezpieczeństwa. To rozwiązanie prawne ma uzupełniać inwestycje w fizyczne zabezpieczenie granic i rozwój możliwości Straży Granicznej.