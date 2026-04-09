Rzecznik podkreśla, że analizowana przez niego sprawa dotyczyła szczególnie ważnej kwestii z perspektywy praw pacjenta. Otóż podmiot leczniczy odstąpił od dalszego leczenia pacjenta, po złożeniu przez niego wniosku o świadczenie kompensacyjne.

RPP: Korzystanie z instrumentów przewidzianych przez prawo nie może zamykać drogi do leczenia

W komunikacie rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wskazuje, że niedopuszczalne jest, aby pacjent ponosił negatywne konsekwencje w dostępie do świadczeń zdrowotnych z tego powodu, że skorzystał ze swojego ustawowego prawa do złożenia wniosku o wypłatę świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Przypomniano również, że w systemie finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia to pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy. Nawet jeśli w konkretnych, zgodnych z prawem okolicznościach dochodzi do zmiany lekarza, nie oznacza to, że pacjent przestaje pozostawać pod opieką podmiotu leczniczego.

„Sprawa ta pokazuje wyraźnie, że pacjent, który dochodzi swoich praw, powinien być objęty ochroną, a nie narażony na dodatkowe trudności. Korzystanie z instrumentów przewidzianych przez prawo nie może zamykać drogi do leczenia” – podsumowuje RPP.

Świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Ile można otrzymać?

Przypomnijmy, że Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych działa od września 2023 r. Umożliwia uzyskanie rekompensaty za błędy w leczeniu, bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie wypłat zajmuje się rzecznik praw pacjenta. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim.

Postępowanie dotyczące świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych opiera się na zasadzie „no fault”. Oznacza to, że nie rozstrzyga się w nim o winie personelu medycznego ani podmiotu leczniczego. Co istotne, sam podmiot leczniczy nie jest nawet stroną tego postępowania. Nie ma więc podstaw, by wyciągać wobec pacjenta jakiekolwiek konsekwencje tylko dlatego, że zdecydował się skorzystać z przysługującego mu prawa.

Maksymalna wysokość świadczenia dla poszkodowanego pacjenta wynosi 230 821 zł. Z kolei każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na kwotę do 115 411 zł. Ryczałtowa opłata od wniosku, poza którą nie trzeba już ponosić innych kosztów postępowania, wynosi obecnie 348 zł.

