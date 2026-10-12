W opublikowanym na platformie X komunikacie podano, że "w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających".

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W piątek rano Kanał Zero podał, że byłe współpracownice oskarżają byłego wiceszefa MRiRW Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, „którą przedstawiał jako kokainę”. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia.

KO zawiesiła Michała Kołodziejczaka. Poseł złożył zawiadomienie do ABW

Szef klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował w sobotę, że Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu. Dodał, że KO oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Natomiast sam polityk złożył wczoraj w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. – Odpowiednie informacje i dokumenty zostały złożone. Dla mnie ta sprawa jest priorytetowa. Żyjemy w państwie prawa, w państwie, gdzie odpowiednie urzędy, instytucje o tym prawie mówią, a nie media czy ludzie, którzy chcieliby zrobić lincz na podstawie jakichś informacji, które gdzieś się ukazały – podkreślił Kołodziejczak po wyjściu z łódzkiej delegatury ABW. Towarzyszył mu m.in. detektyw Krzysztof Rutkowski.

Kołodziejczak nie chciał ujawnić szczegółów doniesienia, tłumacząc, że chce, by w pierwszym rzędzie zajęły się nim uprawnione do tego instytucje, nie zaś media. Dodał, że nigdy nie spodziewał się „takich pomówień”. – Ja sprawę bardzo przeżywam, bo mnie bardzo uderzyła, bardzo mnie dotknęła, mimo mojej dużej odporności psychicznej bardzo mocno to wszystko przeżywam – zaznaczył.

Michał Kołodziejczak był wiceministrem rolnictwa do połowy 2025 r. Wcześniej był założycielem i prezesem fundacji Agrounia organizującej protesty przeciw polityce rządu w kwestiach rolniczych. Od 2023 r. jest posłem.