Poseł Michał Kołodziejczak złożył w niedzielę w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.
W opublikowanym na platformie X komunikacie podano, że "w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś z urzędu materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających".
W piątek rano Kanał Zero podał, że byłe współpracownice oskarżają byłego wiceszefa MRiRW Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, „którą przedstawiał jako kokainę”. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia.
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Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby - przekazał Zbigniew Konwiński, szef klubu KO. Chodzi o doniesienia, według który...
Szef klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował w sobotę, że Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu. Dodał, że KO oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Natomiast sam polityk złożył wczoraj w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. – Odpowiednie informacje i dokumenty zostały złożone. Dla mnie ta sprawa jest priorytetowa. Żyjemy w państwie prawa, w państwie, gdzie odpowiednie urzędy, instytucje o tym prawie mówią, a nie media czy ludzie, którzy chcieliby zrobić lincz na podstawie jakichś informacji, które gdzieś się ukazały – podkreślił Kołodziejczak po wyjściu z łódzkiej delegatury ABW. Towarzyszył mu m.in. detektyw Krzysztof Rutkowski.
Kołodziejczak nie chciał ujawnić szczegółów doniesienia, tłumacząc, że chce, by w pierwszym rzędzie zajęły się nim uprawnione do tego instytucje, nie zaś media. Dodał, że nigdy nie spodziewał się „takich pomówień”. – Ja sprawę bardzo przeżywam, bo mnie bardzo uderzyła, bardzo mnie dotknęła, mimo mojej dużej odporności psychicznej bardzo mocno to wszystko przeżywam – zaznaczył.
Michał Kołodziejczak był wiceministrem rolnictwa do połowy 2025 r. Wcześniej był założycielem i prezesem fundacji Agrounia organizującej protesty przeciw polityce rządu w kwestiach rolniczych. Od 2023 r. jest posłem.
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