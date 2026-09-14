Informację o treści postanowienia przekazała dziennikarzom prok. Justyna Grzesiak, a chwilę później potwierdził ją obrońca Piesiewicza Jędrzej Kupczyński.

27 sierpnia prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) Radosław Piesiewicz został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie Zondacrypto.

Tego samego dnia w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy.

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