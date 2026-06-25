Oskarżony ginekolog Dariusz S. (L) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu: "Ratowałem przede wszystkim życie pacjentki, jej bezpieczeństwo"
24-letnia pacjentka zgłosiła się do poznańskiego szpitala w kwietniu 2024 r. Stwierdzono u niej podejrzaną zmianę na jajniku. Według aktu oskarżenia, ginekolog wyciął prawy jajnik z guzem – i nie czekając na ostateczne wyniki badania histopatologicznego: śródoperacyjnego i końcowego – usunął kobiecie oba jajniki, macicę i jajowody „czym spowodował u pacjentki ciężkie uszkodzenia ciała w postaci utraty zdolności płodzenia, polegającej na niemożności zajścia w ciążę, donoszenia płodu i urodzenia dziecka z uwagi na brak narządów rozrodczych wewnętrznych”.
Według prokuratury, ginekolog miał wyciąć narządy rozrodcze kobiecie bez posiadania świadomej zgody pacjentki na zakres operacji i jej konsekwencje oraz poświadczyć nieprawdę w dokumentacji medycznej. Lekarzowi grozi kara do 20 lat więzienia.
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Proces lekarza rozpoczął się w czwartek przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. Dariusz S. nie przyznał się do winy. - Jestem zdruzgotany niezasadnością postawionych mi zarzutów, które zrozumiałem i nie przyznaję się - powiedział.
W swoich wyjaśnieniach oskarżony podkreślił, że cała jego kariera zawodowa przebiegała bez jakichkolwiek zarzutów. - W swojej pracy zawodowej zawsze kierowałem się najwyższym dobrem, jakim jest dobro pacjenta. Przeprowadziłem w swoim życiu wiele tysięcy operacji, w tym ok. 1500 z aspektu ginekologii onkologicznej, podobnych jak u tej pacjentki - i także w tym przypadku kierowałem się przede wszystkim dobrem pacjentki, a więc ochroną jej życia, wobec zagrożenia chorobą nowotworową – zapewnił.
Dodał, że kiedy uznał, że „realnym jest zagrożenie jej życia”, zdecydował o „poszerzenie zakresu operacji, w ramach którego usunąłem patologicznie zmienione organy kobiece”.
- Ratowałem przede wszystkim życie pacjentki, jej bezpieczeństwo, a w żadnym wypadku nie chciałem i nie godziłem się na to, że moje działanie (…) jest pozbawione uzasadnienia medycznego. Podejmując tak trudną decyzję o poszerzeniu zakresu operacji kierowałem się obiektywnymi wskazaniami; badaniami obrazowymi, przede wszystkim wynikami tomografii komputerowej, która wykazała obecność bardzo dużego guza – mówił.
- Jest mi bardzo przykro z powodu cierpień pacjentki, a nie są one efektem mojego zawinienia, ale choroby nowotworowej – dodał.
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Prokurator Anna Chrobak wskazała, że śledczy zgromadzili mocny materiał dowodowy w tej sprawie. – Gdyby prokuratura uznawała, że dowody nie są mocne, to nie skierowałaby aktu oskarżenia. Uważamy, że materiał dowodowy był wystarczający do skierowania aktu oskarżenia – a jak ten materiał zostanie oceniony w ostateczności, po przeprowadzeniu rozprawy, być może ujawnieniu jakichś nowych okoliczności przez stronę przeciwną, to zdecyduje sąd – powiedziała.
Pokrzywdzona kobieta, oskarżycielka posiłkowa w sprawie, była obecna w czwartek w sądzie. Kobieta ma zostać przesłuchana na kolejnym, wrześniowym terminie rozprawy. Jej pełnomocnik adw. Krzysztof Urbańczak zaznaczył w rozmowie z mediami, że kobieta nadal bardzo przeżywa to, co ją spotkało i wciąż jest w nienajlepszej kondycji psychicznej.
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