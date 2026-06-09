Poseł PiS Antoni Macierewicz
Jak informuje prokurator Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, jednostka ta prowadzi, na podstawie zawiadomienia złożonego przez kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, postępowanie przygotowawcze w sprawie publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz pomówienia o zachowanie, które mogło poniżyć te osoby w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia stanowisk.
śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie Antoniemu Macierewiczowi zarzutów. Wśród dowodów są zeznania świadków oraz stenogram z posiedzenia plenarnego Sejmu z 11 września 2025 r. Na ich podstawie politykowi zarzucono, że 11 września 2025 r., podczas obrad 40. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji, transmitowanego za pośrednictwem sejmowej strony internetowej, poseł Macierewicz w trakcie publicznego wystąpienia znieważył funkcjonariuszy publicznych: Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto – z powodu zajmowanych przez nich stanowisk – nazywając wskazane osoby agentami rosyjskimi.
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Drugi zarzut dotyczy pomówienia tych funkcjonariuszy publicznych, że współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi, a więc o takie postępowanie, które mogło poniżyć ich w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk, działając tym samym na ich szkodę.
„Podejrzany Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień” - przekazał rzecznik Martyniuk.
Poinformował, że za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast pozostałe czyny są zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
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