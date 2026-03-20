Kompozytor Krzysztof S.
Krzysztof S. to organista, kompozytor, współautor piosenek Ireny Santor, Violetty Villas oraz Danuty Rinn. W latach 90. tworzył popularne programy telewizyjne: „Tęczowy Music Box” i „Co jest grane”, w którym występowały dzieci - podopieczni założonej przez artystę fundacji.
W 2019 r. dziennikarz śledczy Mariusz Zielke opublikował w mediach społecznościowych materiał, z którego wynikało, że kilka kobiet oskarża kompozytora o molestowanie i gwałty w czasach, gdy były dziećmi. Zdaniem dziennikarza, w ciągu 40 lat Krzysztof S. miał skrzywdzić co najmniej 20 dzieci (dziś Zielke twierdzi, że mogło być ich nawet dwa razy więcej). Krzysztof S. stanowczo temu zaprzeczył.
W październiku 2019 r. warszawski Sąd Okręgowy zakazał Zielkemu publikowania artykułów o zarzutach pedofilii wobec muzyka, ale w grudniu 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie zdjął z dziennikarza to zabezpieczenie.
W grudniu 2022 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła S. zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze pedofilskim (czyn z art. 200 § 1 k.k.), które się jeszcze nie przedawniło. Miał się on go dopuścić w 2017 r. w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży. Krzysztof S. nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Groziła mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko znanemu pianiście i kompozytorowi jazzowemu Krzysztofowi S.
Początkowo sprawą miał zająć się Sąd Rejonowy w Puławach. Potem jednak Sąd Okręgowy w Lublinie przekazał ją do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi-Południe. Proces ruszył w czerwcu 2024 r. Rozprawy odbywały się za zamkniętymi drzwiami.
Po dwóch latach warszawski sąd zmienił kwalifikację prawną czynów muzyka wobec osoby pokrzywdzonej z molestowania seksualnego na naruszenie nietykalności cielesnej. Po czym umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione.
Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura zapowiedziała po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem, podejmie decyzję o ewentualnej apelacji do Sądu Okręgowego.
W oczekiwaniu na złożenie ślubowania nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jak ustaliła "Rzeczpospolita", re...
Zdaniem adwokatów sędziowie mogliby lepiej zorganizować swoją pracę. To przyspieszyłoby dochodzenie sprawiedliwo...
W sprawie rodziny o ochronę dobrej pamięci po prof. Bożenie Hager-Małeckiej a platformą Netflix emitującą serial...
Przewodnicząca Trybunału Stanu Małgorzata Manowska uważa, że wezwanie jej do zwołania posiedzenia pełnego składu...
