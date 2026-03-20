Krzysztof S. to organista, kompozytor, współautor piosenek Ireny Santor, Violetty Villas oraz Danuty Rinn. W latach 90. tworzył popularne programy telewizyjne: „Tęczowy Music Box” i „Co jest grane”, w którym występowały dzieci - podopieczni założonej przez artystę fundacji.

Co się działo za kulisami występów i na warsztatach muzycznych dla dzieci

W 2019 r. dziennikarz śledczy Mariusz Zielke opublikował w mediach społecznościowych materiał, z którego wynikało, że kilka kobiet oskarża kompozytora o molestowanie i gwałty w czasach, gdy były dziećmi. Zdaniem dziennikarza, w ciągu 40 lat Krzysztof S. miał skrzywdzić co najmniej 20 dzieci (dziś Zielke twierdzi, że mogło być ich nawet dwa razy więcej). Krzysztof S. stanowczo temu zaprzeczył.

W październiku 2019 r. warszawski Sąd Okręgowy zakazał Zielkemu publikowania artykułów o zarzutach pedofilii wobec muzyka, ale w grudniu 2019 Sąd Apelacyjny w Warszawie zdjął z dziennikarza to zabezpieczenie.

W grudniu 2022 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła S. zarzut popełnienia przestępstwa o charakterze pedofilskim (czyn z art. 200 § 1 k.k.), które się jeszcze nie przedawniło. Miał się on go dopuścić w 2017 r. w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży. Krzysztof S. nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Groziła mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.