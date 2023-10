Michał Wiśniewski w poniedziałek usłyszy wyrok. Grozi mu 10 lat więzienia

Wiśniewski nie czuje się winny

Kilka lat wcześniej w jednym z wywiadów Wiśniewski przyznał się, że roztrwonił pieniądze zarobione, gdy zespół Ich Troje był u szczytu popularności.

- To idzie oczywiście na głupoty, no bo na co możesz stracić takie pieniądze? Tu kupisz samochód, tu samolot, tam apartamenty w Tajlandii - mówił piosenkarz ujawniając jak wydał 35 mln zł.

26 października odbyła się rozprawa dotycząca zarzutów o wyłudzenie pożyczki ze SKOK Wołomin. Prokurator zażądał dla oskarżonego kary 1,5 roku więzienia oraz grzywny w wysokości 22 500 zł.

Adwokat Wiśniewskiego twierdził, że jego klient wziął pożyczkę, by zainwestować w jeden z klubów. Miał na to biznesplan.

Sam wokalista nie czuje się winny.

- Wyrok ma zapaść w poniedziałek. Nie mam wpływu na to, jaki on będzie, nic nie mogę z tym zrobić. Poddam to na pewno do dyskusji publicznej, jak wszystko się zakończy, opublikuję dowody i nie pozostawię tego bez echa - powiedział dziennikarzom wokalista.